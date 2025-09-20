جانشین پادشاه اردن سوگند یاد کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شاهزاده «فیصل بن الحسین» به عنوان جانشین «ملک عبدالله دوم» پادشاه اردن، در حضور هیئت وزرا سوگند یاد کرد.
شاهزاده فیصل در ۱۱ اکتبر ۱۹۶۳ متولد شد. او پسر دوم ملک «حسین بن طلال» پادشاه فقید و برادر ملک عبدالله دوم است. او در اردن، ایالات متحده و بریتانیا تحصیل کرده و از دانشگاه آمریکایی براون با مدرک لیسانس مهندسی الکترونیک فارغالتحصیل شده است.
طبق گزارش الیوم السابع، وی مناصب ارشدی در نیروی هوایی پادشاهی اردن داشت و به درجه سرلشکری رسید و بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴، قبل از بازنشستگی در سال ۲۰۱۷، فرماندهی این نیرو را بر عهده داشت.
شاهزاده فیصل علاوه بر دوران نظامی خود، ریاست کمیته المپیک اردن را نیز بر عهده دارد و در سال ۲۰۱۰ به عضویت کمیته بینالمللی المپیک انتخاب شد. او همچنین ریاست فدراسیون ورزشهای اتومبیل رانی اردن را بر عهده دارد و عضو سنای فدراسیون بینالمللی اتومبیلرانی (FIA) است.
