ناوگان جدید رفع محاصره؛ «ناوگان مقاومت جهانی» به سوی منطقهٔ غزه به راه افتاد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته بینالمللی شکستن محاصرهٔ غزه اعلام کرده است که «ناوگان مقاومت جهانی» هماکنون به صورت جمعی در حرکت به سمت بخش غزه است.
طبق گزارش این کمیته، انتظار میرود حرکت این ناوگان به مدت تقریباً یک هفته ادامه یابد تا به غزه برسد.
براساس اطلاعات مندرج در گزارش، ۴۴ فروند کشتی از بنادر ایتالیا حرکت کردهاند، و علاوه بر آن، ۶ کشتی دیگر نیز در بنادر یونان حضور دارند که قرار است به ناوگان افزوده شوند.
یکی از نکات برجستهٔ این حرکت، شرکت یا حضور موافقانی از یونان و دیگر کشورهاست؛ بهویژه اینکه دیروز (جمعه) کشتیهای یونانی از دریای اژه حرکت کردهاند تا به ناوگان بپیوندند؛ این کشتیها حامل حدود ۲۶ نفر از شهروندان یونان و نیز ۲۰ نفر از افراد بینالمللی است.
کمیته بینالمللی تأکید کرده که حرکت این «ناوگان مقاومت» یک مأموریت «انسانی و مبارزاتی» است با هدف شکستن محاصرهٔ غزه.
این اقدام، در بستر فشار بینالمللی بر اسرائیل برای پایان دادن به محاصرهٔ غزه و فراهم آوردن امکان ورود کمکهای بشردوستانه میباشد.
مشارکت افراد بینالمللی و کشتیهای چند ملیتی نشاندهندهٔ همبستگی جهانی با مردم در غزه است.
حرکت دریایی ممکن است با موانع حقوقی، نظامی و لجستیکی همراه باشد؛ از جمله واکنش احتمالی اسرائیل، وضعیت آب و هوا، یا ملاحظات امنیتی دریایی.
همچنین این حرکتمیتواند به ایجاد توجه رسانهای بیشتر و فشار بر نهادهای بینالمللی منجر شود تا در قبال وضعیت انسانی در غزه مواضع قاطعتری داشته باشند.
