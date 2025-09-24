به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ناوگان جهانی صمود متشکل از دهها کشتی کوچک که راهی غزه است بامداد امروز (چهارشنبه) در اطلاعیه‌ای از پرواز چند پهپاد بر فراز کشتی‌ها خبر داد و گفت که یکی از آن‌ها ماده‌ای با بوی باروت بر روی یکی از کشتی‌ها رها کرد. این اقدام هیچ‌گونه آسیب یا تلفات جانی در پی نداشت.

فعالان حاضر در این ناوگان نیز گزارش دادند که دو پرتابه به سمت کشتی‌ها شلیک شده است؛ یکی از آن‌ها دودزا بوده و دیگری در دریا سقوط کرده که خوشبختانه خسارتی به بار نیاورد.

به گفته این گروه، بیش از ۱۵ پهپاد بر فراز کشتی‌ها به پرواز در آمدند و همزمان اختلال در ارتباطات و شنیده شدن صدای انفجار در اطراف ناوگان برای ساعتی ادامه داشته است.

در بیانیه رسمی «ناوگان جهانی صمود» تأکید شده است: «این تهدیدها و فشارها ما را مرعوب نخواهد کرد. عزم ما برای رساندن کمک‌ها و شکستن محاصره غزه قوی‌تر از گذشته است و هیچ اقدامی نمی‌تواند ما را از مسیرمان باز دارد».

این ناوگان در پایان خاطرنشان کرده است: «هر تلاش برای ایجاد رعب و وحشت تنها بر اراده ما می‌افزاید. ما سکوت نخواهیم کرد و به حرکت خود برای رساندن کمک به مردم غزه ادامه خواهیم داد».

دو هفته پیش نیز یکی از کشتی‌های بزرگ ناوگان صمود در بندر «سیدی بوسعید» در شمال تونس مورد حمله پهپاد آتش‌زا قرار گرفت که منجر به آتش‌سوزی شد. مسئولان ناوگان اعلام کردند که وضعیت تحت کنترل درآمده و آتش‌سوزی روی عرشه اصلی کشتی مهار شده است.

وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی اخیراً مدعی شده‌ است که ناوگان صمود از سوی حماس حمایت می‌شود و اقدامات آن بشردوستانه نیست بلکه در راستای دستورکار گروه‌های تروریستی است!

ناوگان جهانی صمود (Global Sumud Flotilla) در تابستان ۲۰۲۵ شکل گرفت و متشکل از ده‌ها کشتی و صدها فعال از بیش از ۴۰ کشور است که هدف اعلامی آن شکستن محاصره غزه و رساندن کمک‌های انسانی است. این حرکت ادامه‌دهنده سنت تلاش‌های «فریدام فلوتیلا» برای نقض محاصره غزه است که از سال ۲۰۰۸ تاکنون چندین بار سازمان‌دهی شده و مهم‌ترین واقعه تاریخی آن، حمله مرگبار کماندوهای اسرائیلی به کشتی مَوی مرمره در ۲۰۱۰ بود.

سازمان‌دهندگان می‌گویند بیش از ۵۰ کشتی و قایق از بنادر مختلف به سمت سواحل فلسطین حرکت کرده‌اند و در میان شرکت‌کنندگان فعالان مدنی، پزشکان، خبرنگاران و چهره‌های شناخته‌شده بین‌المللی حضور دارند. هدف رسمی این ناوگان، رساندن محموله‌های امدادی، جلب توجه بین‌المللی به وضعیت انسانی در غزه و فشار بر جامعه جهانی برای برداشتن محاصره عنوان شده است.

