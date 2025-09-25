به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ناوگان جهانی صمود، متشکل از حدود ۵۰ کشتی غیرنظامی، از اواخر اوت ۲۰۲۵ از بندر بارسلونا به سمت غزه حرکت کرد تا با هدف شکستن محاصره دریایی اسرائیل، کمک‌های بشردوستانه شامل تجهیزات پزشکی و اقلام ضروری را به ۲.۴ میلیون فلسطینی تحت محاصره در غزه برساند. این ناوگان که نمایندگان ۴۴ کشور، از جمله فعالان، وکلا، و چهره‌هایی چون گرتا تونبرگ، فعال محیط‌زیست سوئدی، و چهار نماینده پارلمان ایتالیا را حمل می‌کند، در روزهای اخیر هدف حملات پهپادی قرار گرفته است.

این حملات در آب‌های بین‌المللی، در ۵۶ کیلومتری جزیره گاودوس یونان، رخ داد و شامل پرتاب نارنجک‌های شوک‌آور، مواد محرک و اختلال در ارتباطات کشتی‌ها بود. سازمان‌دهندگان ناوگان از وقوع ۱۲ انفجار علیه ۹ کشتی خبر دادند و این اقدامات را «جنایت جنگی» و نقض احکام موقت دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) دانستند که اسرائیل را به تسهیل ارسال کمک به غزه ملزم کرده است.

اقدامات ایتالیا

دولت ایتالیا، به رهبری جورجیا ملونی، نخست‌وزیر، در واکنش به این حملات، ابتدا ناوچه فاسان را در بامداد ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ به منطقه اعزام کرد. گیدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا، روز پنج‌شنبه از استقرار ناوچه دوم، آلپینو، در نزدیکی جزیره کرت یونان خبر داد. این ناوچه‌ها، مجهز به سامانه‌های پیشرفته شناسایی و خنثی‌سازی پهپادها، برای حفاظت از ۵۶ شهروند ایتالیایی حاضر در ناوگان و پشتیبانی در عملیات امداد احتمالی مستقر شده‌اند.

کروستو در سخنرانی خود در مجلس نمایندگان ایتالیا، ضمن محکومیت حملات به کشتی‌های غیرنظامی، تأکید کرد: «هرگونه اقدام مطابق با قوانین بین‌المللی باید از خشونت مصون بماند. حمله به شهروندان ایتالیایی در آب‌های بین‌المللی موضوعی مرتبط با امنیت ملی است.» وی همزمان هشدار داد که پس از ورود ناوگان به آب‌های سرزمینی اسرائیل، ایتالیا قادر به تضمین امنیت آن نخواهد بود، زیرا اسرائیل این اقدام را «خصمانه» می‌داند.

جورجیا ملونی، نخست‌وزیر، ضمن انتقاد از ناوگان و توصیف آن به‌عنوان «اقدامی غیرمسئولانه»، پیشنهاد کرد کمک‌ها در قبرس تخلیه شده و از طریق کلیسای کاتولیک به غزه منتقل شود. او در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مدعی شد که دولت ایتالیا می‌تواند این کمک‌ها را در چند ساعت به غزه برساند.

اقدامات اسپانیا

پدرو سانچز، رئیس دولت اسپانیا، در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، از اعزام یک ناوچه نیروی دریایی از بندر کارتاخنا برای حفاظت از ناوگان جهانی صمود و انجام عملیات امداد احتمالی خبر داد. سانچز با تأکید بر لزوم رعایت قوانین بین‌المللی، اظهار داشت: «اسپانیا خواستار تضمین حق تردد ایمن شهروندان در آب‌های بین‌المللی است و از هرگونه استاندارد دوگانه در اجرای قوانین بین‌المللی انتقاد می‌کند.»

خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، حملات پهپادی را «غیرقابل قبول» خواند و تأکید کرد که ناوگان جهانی صمود صرفاً با اهداف بشردوستانه فعالیت می‌کند و تهدیدی برای هیچ کشوری به شمار نمی‌رود. وی افزود که اسپانیا حمایت دیپلماتیک و کنسولی کامل از فعالان این ناوگان، از جمله شهروندان اسپانیایی، به عمل خواهد آورد.

موضع اسرائیل

وزارت امور خارجه اسرائیل با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اجازه ورود ناوگان جهانی صمود به آب‌های تحت محاصره غزه را نخواهد داد و این اقدام را «خصمانه» تلقی می‌کند. این وزارتخانه پیشنهاد کرد که کمک‌های بشردوستانه در بندرهای کشورهای همسایه، خارج از اسرائیل، تخلیه شده و از آنجا به غزه منتقل شود. برخی مقامات اسرائیلی، از جمله اعضای دولت راست‌گرای این کشور، فعالان ناوگان را به همکاری با حماس متهم کرده‌اند، اتهامی که سازمان‌دهندگان ناوگان آن را رد کرده‌اند.

واکنش‌های بین‌المللی

کشورهای کلمبیا و مکزیک نیز نسبت به امنیت شهروندان خود در ناوگان جهانی صمود ابراز نگرانی کردند. گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، در شبکه اجتماعی ایکس خواستار تضمین امنیت و عبور ایمن این ناوگان شد و این حملات را محکوم کرد. مکزیک نیز اعلام کرد که از طریق سفارتخانه‌های خود در منطقه مدیترانه برای حفاظت از شهروندانش اقدام می‌کند.

در ایتالیا، الی شلاین، رهبر حزب دموکراتیک، ضمن انتقاد از اظهارات جورجیا ملونی، از دولت خواست به جای حمله به ناوگان، سفیر اسرائیل را احضار کند. او تأکید کرد که ناوگان جهانی صمود نماینده ۴۴ کشور است و هدف آن صرفاً ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه است.

وضعیت کنونی

ناوگان جهانی صمود هم‌اکنون در آب‌های بین‌المللی نزدیک جزیره کرت یونان به سر می‌برد و تحت نظارت ناوهای ایتالیایی و به‌زودی اسپانیایی قرار دارد. سازمان‌دهندگان ناوگان اعلام کرده‌اند که به حرکت خود به سمت غزه ادامه خواهند داد، اما هنوز به پیشنهاد تخلیه کمک‌ها در قبرس پاسخی نداده‌اند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که گزارش‌های سازمان ملل از کشته شدن بیش از ۶۵,۴۰۰ نفر در غزه از اکتبر ۲۰۲۳ خبر می‌دهند. تحقیقات اخیر این سازمان اسرائیل را به ارتکاب نسل‌کشی در غزه متهم کرده و خواستار تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به این منطقه شده است.

