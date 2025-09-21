به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام محمد کرباسی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد ستاد در دو سال گذشته، به تشریح رویکردهای جدید این نهاد و اقدامات عملیاتی آن پرداخت.
تغییر رویکرد ستاد؛ فراتر از عفاف و حجاب
حجت الاسلام کرباسی در ابتدای سخنان خود با اشاره به سیاستهای جدید ستاد در سطح ملی گفت: از بیش از دو سال گذشته با تغییر در مدیریت ستاد کشور، سیاستی در دستور کار قرار گرفت تا مأموریت ستاد امر به معروف و نهی از منکر فراتر از موضوع عفاف و حجاب تعریف شود. متأسفانه در تلقی عمومی و حتی نزد برخی مسئولان، ستاد بهعنوان نهادی صرفاً مرتبط با حجاب شناخته میشد، در حالیکه حوزه امر به معروف و نهی از منکر بسیار گستردهتر است و نمیتوان آن را محدود به این موضوع کرد.
رونمایی از سامانه «سُو»؛ ابزار نوین مطالبهگری مردمی
دبیر ستاد قم مهمترین اقدام عملیاتی اخیر را طراحی و رونمایی از سامانه «سو» عنوان کرد و افزود: این سامانه در سال ۱۴۰۲ ایجاد و بهصورت آزمایشی در برخی استانها اجرا شد و از ابتدای ۱۴۰۴ بهطور رسمی در سراسر کشور فعال گردید. نرمافزار «سو» دارای نسخه وب، اندروید و iOS است و از سایت رسمی سامانه قابل دانلود میباشد.
سازوکار سامانه
حجت الاسلام کرباسی درباره نحوه استفاده توضیح داد: کاربران پس از احراز هویت با کد ملی و شماره تلفن همراه وارد سامانه میشوند. موضوع گزارشها میتواند از یک مشکل ساده شهری مانند خرابی آسفالت تا مسائل مهمتری همچون تخلفات اداری یا درخواستهای غیرقانونی کارکنان باشد. گزارش پس از تأیید، مستقیماً به دبیر شورای امر به معروف همان دستگاه ارسال و روند پیگیری آن در سامانه قابل مشاهده است. نتیجه نهایی نیز از طریق پیامک به کاربر اطلاع داده میشود.
تمایز با سایر سامانههای نظارتی
وی گفت: برخلاف سایر سامانههای نظارتی که معمولا فرآیندی طولانی دارند، در سامانه سو گزارشها بدون واسطه به دستگاه مربوطه ارسال میشود و با رویکرد اصلاحی پیگیری میگردد. این تفاوت بزرگ باعث شفافیت و تسریع در رسیدگی خواهد شد.
شوراها و کارگروههای تخصصی
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم با اشاره به الزامات قانونی افزود: بر اساس قانون حمایت از آمران به معروف، تمام دستگاههای اجرایی موظف به تشکیل شورای امر به معروف هستند. ریاست شورا بر عهده بالاترین مقام دستگاه بوده و دبیر شورا مسئول پیگیری گزارشهای ثبت شده است.
وی ادامه داد: برای ایجاد همافزایی میان دستگاهها، هفت کارگروه تخصصی تشکیل شده است تا مسائل بیندستگاهی و گرههای اجرایی در آنها مطرح و حل شود. این کارگروهها بستری فراهم کردهاند که مشکلات مشترک میان چند دستگاه با همکاری و تعامل حل شود؛ بهجای آنکه هر دستگاه بهتنهایی درگیر موضوع باشد.
آموزش و فرهنگسازی
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم اظهار کرد: آموزش و فرهنگسازی یکی از محورهای اصلی فعالیت ستاد است؛ آموزشها در دو سطح مردمی و کارکنان ادارات انجام میشود. دورههای ضمن خدمت شامل: آموزش امر به معروف و نهی از منکر، تبیین عقلانی عفاف و حجاب، روانشناسی خانواده و تربیت فرزند است. این دورهها با همکاری سازمان برنامه در دستگاهها برگزار میشود. همچنین دورههای مجازی در سامانه ستاد برای داوطلبان و تشکلهای مردمی طراحی شده است.
حمایت از تشکلهای مردمی
حجت الاسلام کرباسی به نقش تشکلها اشاره کرد و گفت: ستاد امکان ثبت رسمی تشکلهای مردمی را فراهم کرده است. حمایتها شامل کمکهای مالی محدود، پشتیبانی حقوقی و ایجاد ارتباط میان تشکلها و دستگاههای اجرایی است. تشکلهایی که طرح یا پروژه مشخص فرهنگی دارند، میتوانند با حمایت ستاد آن را اجرا کنند.
وی افزود: ستاد نقش واسطهای میان مجموعههای مردمی و نهادهای اجرایی را ایفا میکند تا حرکتهای فرهنگی و اجتماعی تسهیل شوند.
حجت الاسلام کرباسی در پایان اظهار کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر به دنبال گسترش این فریضه الهی به یک مطالبه اجتماعی فراگیر است. از طریق سامانه «سُو» کارگروههای تخصصی، آموزشهای فراگیر و حمایت از تشکلهای مردمی میتوان امر به معروف را از یک موضوع محدود به حجاب، به حرکتی جامع در عرصههای فرهنگی و اجتماعی تبدیل کرد.
..............................
پایان پیام
نظر شما