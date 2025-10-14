مشارکت مردم در اجرای فریضه امر به معروف نقش محوری دارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست هماندیشی ائمه جماعات مساجد شاخص استان قم با موضوع امر به معروف و نهی از منکر با حضور حجتالاسلام و المسلمین کرباسی، دبیر ستاد امر به معروف استان، برگزار شد. وی در این نشست ابراز داشت: ستاد امر به معروف دارای یک ساختار قانونی و کشوری است که شرح وظایف و تکالیف آن در سال ۱۳۹۴ در قالب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
حجت السلام و المسلمین کرباسی به اهمیت حمایت حقوقی و قضایی از آمران به معروف اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مواردی که قانون بر ستاد تکلیف کرده است، حمایت قضایی از آمران به معروف است. نمونههایی از این حمایتها در پروندههای متعدد، منجر به محکومیت متعرضان و تثبیت جایگاه قانونی آمران به معروف شده است.
وی افزود: اجرای موفق امر به معروف نیازمند مشارکت فعال مردم است، زیرا ظرفیت نیروی انسانی ستاد محدود است و برای رسیدگی به تمامی تخلفات در استان، همراهی مردم و گزارشدهی دقیق آنها ضرورت دارد.
دبیر ستاد امر به معروف استان قم همچنین به پیگیری تخلفات اصناف و فروشگاهها اشاره کرد و گفت: با همکاری اتحادیهها، گزارشهای مردمی و دستگاههای نظارتی، تخلفات صنفی بررسی شده و در صورت عدم اقدام اتحادیه، پرونده قضایی علیه متخلفان تشکیل میشود.
وی تصریح کرد: پیگیری صفحات تبلیغاتی و محتوای غیراخلاقی در شبکههای اجتماعی نیز در دستور کار است و بدون همراهی مردم و گزارشدهی دقیق، مقابله مؤثر امکانپذیر نیست.
حجتالاسلام کرباسی در پایان با تأکید بر نقش مساجد و ائمه جماعات در ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر گفت: بیان پیامهای فرهنگی، اطلاعرسانی دقیق و ایجاد امید در جامعه، از وظایف خطیر روحانیون است و ما در این مسیر از هرگونه حمایت مردمی استقبال میکنیم تا اجرای فریضه به شکل مؤثر و قانونی انجام شود
باید اقدامات موازنهساز در مقابله با منکرات طراحی و نهادینه شود
حجتالاسلام والمسلمین شعبانزاده، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، در ادامه نشست هماندیشی ائمه جماعات مساجد شاخص استان قم، با تأکید بر ضرورت طراحی راهبردی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر، اظهار کرد: امروز ما در حوزه اقدامهای موازنهساز ضعف داریم و هنوز برنامه جامع و منسجم برای مقابله ساختاری با منکرات شکل نگرفته است.
حجتالاسلام والمسلمین شعبانزاده تصریح کرد: ظرفیت مردمی عظیمی در قم و مساجد شاخص وجود دارد که اگر بهصورت هدفمند و عملیاتی ساماندهی شود، میتواند بازوی مؤثر حاکمیت در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر باشد. این ظرفیت باید در ستاد امر به معروف با طراحی عملیات دقیق و راهبردی فعال شود.
وی افزود: از مسائل فرهنگی گرفته تا حوزههای اجتماعی و حتی عرصه اقتصاد، نیازمند طراحی دقیق و اقدام هماهنگ هستند. صرف برخوردهای مقطعی با مصادیق منکر، ما را به نتیجه مطلوب نمیرساند. لازم است برنامهای جامع و مداوم برای متوقفسازی منکرات تدوین شود.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان قم ادامه داد: منظور ما از اقدام موازنهساز، آن حرکتی است که بتواند جریان منکر را از ریشه متوقف کرده و جایگزین مطلوب ایجاد کند. هر فعالیتی توسط نهادها و اشخاص باید در چارچوب طراحی کلان و نقشه راه قرار گیرد، چرا که در اینصورت اثرگذاری لازم را خواهد داشت.
وی با تأکید بر لزوم هماهنگی نهادهای فرهنگی و حوزوی تصریح کرد: اقدامهای موازنهساز نباید بهصورت جزیرهای باشد. باید این اقدامات در سطح منطقهای و ملی تعریف شود تا بتوان اثر آنها را در میدان واقعی جامعه مشاهده کرد.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی قم در پایان خاطرنشان کرد: برخی از مطالبات در حوزه امر به معروف، صرفاً واکنش به معلولهاست و به علتهای اصلی منکرات نمیپردازد. باید از سطح مقابله ظاهری فراتر برویم و با طراحی عالمانه، زمینه توقف پایدار منکرات را در جامعه فراهم کنیم.
نظر شما