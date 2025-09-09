تأکید دبیر ستاد امر به معروف قم بر نقش مردم در اجرای فریضه اجتماعی

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین کرباسی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم در جلسه ملی تشکلهای ستاد استان قم با تأکید بر لزوم مشارکت اجتماعی در این عرصه، اظهار کرد: ستاد امر به معروف نهادی مردمپایه است و اگر این نهاد بخواهد اثرگذار باشد، باید محور فعالیتها بر حضور و کنشگری مردم استوار شود. صرفاً اقدامات اداری و سازمانی نمیتواند تحولی جدی رقم بزند.
وی در ادامه با بیان اینکه آرامش وجدان ناشی از صرف اعتراض به وضعیت فرهنگی جامعه کافی نیست، افزود: اگر وظیفهای بر دوش ما گذاشته شده و آگاهی لازم هم نسبت به آن داریم، در قیامت نمیتوانیم بهانه بیاوریم. همه ما باید بهاندازه توان خود قدمی در این مسیر برداریم.
دبیر ستاد امر به معروف استان قم همچنین به سازوکار شوراهای امر به معروف در ادارات اشاره کرد و گفت: طبق قانون، هر اداره موظف است شورای امر به معروف داشته باشد و رئیس آن اداره نیز ریاست شورا را بر عهده دارد. نیروهای مردمی میتوانند با معرفی بهعنوان عضو شورا در تصمیمسازیهای این عرصه حضور مؤثر داشته باشند.
وی ادامه داد: توافقهایی نیز با نیروی انتظامی در حوزه نظارت بر اصناف و اماکن صورت گرفته تا گروههای مردمی در کنار نیروهای رسمی پلیس حضور یابند و اقدامات قانونی را در موارد تخلف پیگیری کنند.
حجتالاسلام والمسلمین کرباسی در پایان ضمن تشریح زمینه های همکاری نیروهای مردمی با ستاد تأکید کرد: این میدان گسترده نیازمند حضور مؤمنین و مؤمنات است تا با همت جمعی، دستاوردهای معنوی و اجتماعی آن حاصل شود.
