تجلیل از پیشگامان فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جشنواره «مفلحون»

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جشنواره مفلحون به منظور تقدیر از فعالان امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه علوم پزشکی قم با حضور حجتالاسلام محمد کرباسی دبیر ستاد امر به معروف استان و دکتر ابرازه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، در سالن همایش این دانشگاه برگزار شد.
در این نشست جمعی از فعالان فرهنگی، مدیران، اساتید و مسئولان دانشگاه نیز حضور داشتند.
حجتالاسلام کرباسی با تشکر از برگزاری این برنامه و قدردانی از تلاشهای مسئولان دانشگاه گفت: حضور مجموعههای دانشگاهی در مسیر ترویج معروفها، گامی ارزشمند در جهت تحقق جامعهای متعهد و آگاه است. دانشگاه علوم پزشکی قم در این زمینه پیشگام بوده و نمونهای از همافزایی میان نهادهای علمی و فرهنگی است.
وی با اشاره به نقش دانشگاهها در نهادینهسازی ارزشهای اخلاقی و اجتماعی افزود: امر به معروف و نهی از منکر، صرفاً یک وظیفه فردی نیست، بلکه نظامی اجتماعی است که باید در رفتارهای سازمانی و برنامههای فرهنگی نهادینه شود. اگر معروفها به درستی شناسایی و در قالب برنامههای آموزشی، رسانهای و رفتاری در محیط دانشگاه جاری شوند، بسیاری از آسیبهای فرهنگی و اخلاقی کاهش خواهد یافت.
دبیر ستاد امر به معروف استان قم با تأکید بر اهمیت نگاه علمی نسبت به موضوعات فرهنگی تصریح کرد: ستاد امر به معروف تلاش دارد تا با همکاری دانشگاهها و نهادهای علمی، موضوع معروفها را از حالت شعار به عرصه عمل تبدیل کند. در این مسیر، توجه به موانع اجرایی و فراهمسازی بسترهای فرهنگی، امری ضروری است.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به تجربهها و گزارشهای دانشگاه علوم پزشکی قم در زمینه فعالیتهای فرهنگی گفت: خوشبختانه مجموعه دانشگاه با تدبیر و برنامهریزی، گامهای مؤثری در زمینه ارتقای فرهنگ عمومی و مسئولیتپذیری اجتماعی برداشته است. ما ضمن تقدیر از دکتر ابرازه و همکاران ایشان، آمادگی داریم که این همکاری را به سطحی گستردهتر و ساختاریتر ارتقا دهیم.
حجتالاسلام کرباسی در پایان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند حضور فعال دانشگاهیان در عرصه ترویج معروفها هستیم. هر دانشجو، استاد و کارمند دانشگاه باید خود را مکلف بداند که در حد توان برای اصلاح و ارتقای محیط پیرامونی خود تلاش کند. رضایت خداوند و رضایت مردم زمانی حاصل میشود که در مسیر تکلیف الهی گام برداریم و زمینه رضایت امام زمان (عج) را فراهم کنیم.
ضرورت خوداصلاحی و اخلاقمداری در مسیر اجرای فریضه امر به معروف
دکتر ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، در همایش تقدیر از فعالان امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه علوم پزشکی استان قم که با حضور حجتالاسلام کرباسی در سالن همایش دانشگاه برگزار شد، بر ضرورت خوداصلاحی و اخلاقمداری در مسیر اجرای فریضه امر به معروف تأکید کرد.
وی با اشاره به مسئولیت سنگین دانشگاهیان در ترویج ارزشهای دینی گفت: امر به معروف زمانی میتواند تأثیرگذار باشد که از خودِ ما آغاز شود. اگر فردی که تذکر میدهد، خودش به اصول اخلاقی و دینی پایبند نباشد، سخنش تأثیری نخواهد داشت. مردم در ابتدا به رفتار ما نگاه میکنند، نه به گفتار ما.
وی با بیان اینکه رعایت ادب، تواضع و احترام در محیطهای درمانی و آموزشی اهمیت زیادی دارد، اظهار کرد: در مراکز درمانی، مراجعان در شرایط روحی خاصی هستند؛ بسیاری از آنها درد و نگرانی دارند. کوچکترین بیاحترامی یا رفتار ناپسند میتواند بر روحیه آنان تأثیر بگذارد. بنابراین اولین گام در امر به معروف، نهادینهسازی اخلاق اسلامی در میان کارکنان، پزشکان و دانشجویان است.
دکتر ابرازه با اشاره به اهمیت جایگاه دانشگاه علوم پزشکی در ارتباط مستقیم با مردم افزود: ما هر روز با هزاران مراجعهکننده سر و کار داریم. اگر رفتار درست، برخورد مهربانانه و رعایت اصول اسلامی در محیطهای درمانی حاکم باشد، همین عمل بهترین شکل از امر به معروف است و بدون نیاز به تذکر زبانی، فرهنگ صحیح را در جامعه گسترش میدهد.
وی با ارائه گزارشی از وضعیت خدمات درمانی در استان گفت: سالانه بیش از ۱۵۰ هزار مراجعه به بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم انجام میشود. طبیعی است که در چنین گسترهای، کیفیت رفتار، نظم، عدالت در ارائه خدمات و رعایت حقوق بیماران از شاخصهای مهم امر به معروف محسوب میشود. ما باید از خود شروع کنیم تا بتوانیم الگو باشیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم همچنین بر ضرورت «رفتار اسلامی در محیط کار» تأکید کرد و گفت: ما در بیمارستانها و مراکز آموزشی باید روحیهی همدلی، همکاری و احترام متقابل را تقویت کنیم. امر به معروف نباید تنها به تذکر ظاهری محدود شود؛ بلکه باید در رفتار سازمانی، اخلاق حرفهای و وجدان کاری نمود پیدا کند.
وی در پایان با قدردانی از همکاری ستاد امر به معروف استان قم اظهار کرد: تلاشهای ستاد برای گسترش فرهنگ امر به معروف در محیطهای دانشگاهی بسیار ارزشمند است. امیدواریم با استمرار این تعامل، بتوانیم دانشگاه علوم پزشکی قم را به الگویی از سلامت اخلاقی و رفتاری در کنار سلامت جسمی تبدیل کنیم.
