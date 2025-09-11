اجرای امر به معروف و نهی از منکر، فراتر از حجاب و عفاف در ادارات قم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جلسه هم‌اندیشی شورای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌ها و ادارات استان قم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین کرباسی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، برگزار شد.

کرباسی در این جلسه گفت: اجرای امر به معروف و نهی از منکر در چارچوب قانون و شرع صورت می‌گیرد و بنابه مرقومه امام خمینی (ره)، هیچ فرد یا نهادی، حتی مقامات عالی کشور، از شمول امر به معروف و نهی از منکر مستثنی نیستند.

دبیر ستاد امر به معروف استان قم افزود: بنا به تصریح قانون حمایت، هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به نام امر به معروف و نهی از منکر، مرتکب اعمال مجرمانه نظیر توهین، افتراء، ضرب و جرح شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وظایف ادارات اشاره کرد و گفت: همه دستگاه‌ها موظف‌اند شورای امر به معروف را در مجموعه خود تشکیل دهند تا در راستای ترویج فریضتین عمل شود.

دبیر ستاد امر به معروف استان قم با اشاره به تغییرات مدیریتی پس از تغییر دولت تصریح کرد: یکی از دلایل برگزاری این جلسه، هماهنگی مجدد مدیران و دبیران شوراهای امر به معروف در دستگاه‌ها بود تا تکالیف قانونی به‌درستی پیگیری و اجرا شود.

کرباسی در پایان گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تکیه بر قانون اساسی، قوانین جزایی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند و مأموریت آن صرفاً در حوزه حجاب محدود نیست، بلکه شامل همه عرصه‌های اخلاقی، اجتماعی و اداری می‌شود.

