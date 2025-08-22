به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام و المسلمین کرباسی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم، در جلسه‌ای داخلی که با حضور معاونین و مسئولان ستاد برگزار شد، با تأکید بر چند محور اساسی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر، به بررسی اهمیت پیاده‌روی اربعین، ضرورت توجه به مقوله حجاب و اهمیت برگزاری دوره‌های آموزشی پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود به پیاده‌روی عظیم اربعین حسینی اشاره کرد و آن را یکی از بارزترین نمادهای وحدت مسلمانان دانست. و گفت: پیاده‌روی اربعین، یک رخداد عظیم و جهانی است که هر ساله بیش از ۲۰ میلیون نفر را از سراسر دنیا گرد هم می‌آورد. این حرکت نشان‌دهنده پیوند عمیق مسلمانان با مکتب اهل بیت (علیهم‌السلام) و تعهد آنان به حفظ معارف الهی و اصول دینی است. اربعین نه تنها یک مراسم مذهبی است بلکه نشان‌دهنده قدرت ایمان و پیوند عمیق شیعه به اصول اسلامی است که در دل جوامع مختلف ریشه دوانده است.

وی افزود: اربعین به‌عنوان یک حرکت جهانی نه‌تنها روحانیت و حقانیت شیعه را در سطح جهانی به نمایش می‌گذارد، بلکه فرصت بسیار ارزشمندی است تا معارف دینی اسلام و ارزش‌های انسانی که از اهل بیت (علیهم‌السلام) به ما رسیده، در سطح جهانی ترویج یابد.

کرباسی در ادامه به مسئله حجاب و ضرورت نهادینه‌سازی آن در جامعه اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: حجاب یکی از ارکان اساسی دین اسلام است و باید در جامعه به‌عنوان یک ارزش دینی و اجتماعی نهادینه شود. متأسفانه در برخی از بخش‌ها، برخی از مسئولین به حجاب به‌عنوان یک واجب شرعی نگاه نمی‌کنند و گاهی سعی دارند آن را کم‌اهمیت و حتی اختیاری جلوه دهند. این در حالی است که حجاب نه تنها یک الزام شرعی است، بلکه ارتباط مستقیمی با تربیت نسل‌های آینده و سلامت اجتماعی دارد.

وی تأکید کرد که رعایت حجاب در حقیقت پایه‌گذار یک جامعه سالم و اخلاقی است و به‌طور غیرمستقیم در راستای سلامت اجتماعی و تقویت بنیان خانواده‌ها عمل می‌کند. تصریح کرد: ما به‌طور قطع می‌دانیم که در جوامعی که حجاب به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده است، شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش اخلاقیات و ارتقاء سطح تعاملات اجتماعی خواهیم بود.

کرباسی در ادامه بر ضرورت توجه به شهرستان‌ها و ایجاد ارتباط مؤثر با دبیران و آمرین به معروف در شهرستانها تأکید کرد و گفت: شهرستان‌ها باید در این روند به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرند. ارتباط مستمر و مستحکم با دبیران و مسئولین امر به معروف در سطح شهرستان‌ها می‌تواند به هم‌افزایی و تحقق اهداف ستاد کمک شایانی کند. علاوه بر این، برگزاری دوره‌های مجازی تحت عنوان «دوره امر به معروف» برای دبیران و فعالان این حوزه بسیار مهم است. این دوره‌ها می‌تواند به‌عنوان یک ابزار کارآمد در آموزش و ترویج اصول دینی عمل کند.

وی همچنین به موضوع گردشگری اشاره کرد و گفت: باید از ظرفیت‌های عظیم گردشگری کشور برای ترویج امر به معروف بهره‌برداری کنیم. این حوزه به‌ویژه در مناطقی مانند مجتمع‌های رفاهی و مناطق گردشگری می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای حضور مبلغان دینی باشد. حضور مبلغان در این مناطق می‌تواند زمینه‌ساز ترویج فرهنگ حجاب و دیگر ارزش‌های دینی در سطح گسترده باشد

کرباسی در نهایت تأکید کرد: برای موفقیت در این امر مهم، نیاز به همکاری نزدیک و مستمر با تمام ارگان‌ها و نهادها است

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸