به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد کرباسی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم، در جلسه ستاد امر به معروف استان که با حضور نماینده ولی فقیه برگزار شد، با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی و ساماندهی فعالیت‌ها اظهار کرد: ستاد امر به معروف موظف است در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای با برنامه‌ریزی دقیق و تعامل سازنده با دستگاه‌ها نقش مؤثر خود را ایفا کند و در این مسیر، همکاری همه‌جانبه نهادها ضروری است.

وی با اشاره به مأموریت‌های ستاد افزود: اگرچه ظرفیت‌های فرهنگی کشور گسترده است، اما بدون انسجام و هماهنگی، این ظرفیت‌ها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. ازاین‌رو لازم است همه بخش‌ها اعم از آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها، رسانه ملی، مراکز فرهنگی و مساجد در کنار ستاد قرار گیرند تا خروجی‌های ملموس در عرصه فرهنگ عمومی حاصل شود.

ضرورت ایجاد سامانه منسجم و شفاف

حجت‌الاسلام‌والمسلمین کرباسی تصریح کرد: برای پیشبرد اهداف ستاد باید سامانه‌ای منسجم و نرم‌افزاری کارآمد طراحی شود تا ارتباطات، گزارش‌دهی و ارزیابی فعالیت‌ها به‌صورت شفاف و دقیق انجام گیرد. به گفته او، این سامانه کمک خواهد کرد تا نقاط قوت و ضعف فعالیت‌ها شناسایی و برنامه‌های بعدی بر اساس آن طراحی شود.

توجه به برنامه‌های میدانی و عمومی

دبیر ستاد امر به معروف قم یادآور شد: بهترین شیوه برای تأثیرگذاری پایدار، اجرای برنامه‌های فرهنگی در بوستان‌ها، مراکز عمومی و مکان‌های پرجمعیت است. چنین فعالیت‌هایی علاوه بر ایجاد فضایی نشاط‌آور، به تغییر نگرش عمومی مردم کمک می‌کند و در صورت اجرای منسجم و گسترده، اقدامی تربیتی و بازدارنده در برابر آسیب‌های اجتماعی خواهد بود.

امر به معروف؛ وظیفه‌ای اجتماعی و همگانی

وی در ادامه خاطرنشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر تنها یک وظیفه فردی و شخصی نیست، بلکه تکلیفی اجتماعی و همگانی است. اگر این فریضه با توجه به شرایط روز به‌درستی اجرا شود، می‌تواند ضمن کاهش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی، جامعه را به سمت ارزش‌های دینی، اخلاقی و هویت اسلامی سوق دهد.

گزارش عملکرد ستاد امر به معروف قم

حجت السلام و المسلمین کرباسی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح اقدامات ستاد در یک سال گذشته پرداخت و گفت: تشکیل و به‌روزرسانی شوراهای امر به معروف دستگاه‌ها در این مدت انجام شد و حدود ۸۰ دستگاه ترکیب جدید شورای خود را ارائه کردند که در ۷ کارگروه تخصصی فعال‌اند.

وی ادامه داد: پیگیری مطالبات مردمی فارغ از موضوع عفاف و حجاب از دیگر اقدامات ستاد بوده است. در زمینه هنجارشکنی اتباع، با همکاری اداره اتباع و با توجه به ساختار قبیله‌ای افغانستان، جمعی از ریش‌سفیدان اتباع دعوت و توجیه شدند. همچنین مقرر شد طلاب افغانی جامعه المصطفی دوره‌های آموزشی امر به معروف را بگذرانند تا در این زمینه فعالیت کنند.

دبیر ستاد قم همچنین به برگزاری دوره‌های ضمن خدمت برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: تاکنون ۸ دوره آموزشی با موضوع زیست عفیفانه، خانواده و تربیت فرزند برگزار شده و این روند همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه «سو» در دو نسخه وب و اندروید توضیح داد: این سامانه نرم‌افزار مطالبه‌گری و اعلان مطالبات مردمی است. کاربران پس از احراز هویت و دریافت کد فعال‌سازی می‌توانند گلایه‌ها یا گزارش‌های خود را نسبت به دستگاه‌ها ثبت کنند. پس از تأیید مستندات، گزارش در ستاد بررسی و به دستگاه مربوطه ارجاع می‌شود و در فرآیند پیگیری قرار می‌گیرد.