به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر استان قم به ریاست آیتالله سید محمد سعیدی و حضور منان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی در سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد.
آیت الله سعیدی با اشاره به لزوم اولویتبندی موضوعات ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر، اظهار داشت: باید در هر زمان فعالیت متناسب با آن زمان مطرح و روی هر موضوع کار اصولی و بنیادی صورت گیرد.
وی بر اهمیت هماهنگی همه دستگاههای اجرایی با ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر تأکید کرد و افزود: باید علل و عوامل ناهنجاریها کشف و تحلیل شود و پس از آن عملیات هماهنگ سلبی و ایجابی برای ازبینبردن ریشهای ناهنجاریها صورت گیرد.
در ابتدای این نشست حجتالاسلام محمد کرباسی، دبیر ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر استان قم با اشاره به اقدامات صورتگرفته در این ستاد طی یک سال گذشته، گفت: تشکیل و بهروزرسانی شوراهای امربهمعروف دستگاهها در این مدت انجام شده و حدود ۸۰ دستگاه ترکیب جدید شورای امر به معروفشان را ارائه کردند که در ۷ کارگروه تخصصی فعالیت میکنند.
وی از دیگر فعالیتهای ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر را پیگیری مطالبات مردمی فارغ از موضوع عفاف و حجاب، عنوان کرد و افزود: در موضوع هنجارشکنی اتباع ضمن ارتباط با اداره اتباع، باتوجهبه ساختار قبیلهای افغانستان تعدادی از ریشسفیدان اتباع دعوت و توجیه شدند و بنا شد طلاب افغانی جامعه المصطفی نیز دورههای آموزشی امربهمعروف را ببینند تا بتوانند در این زمینه فعالیت کنند.
دبیر ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر استان قم با اشاره به برگزاری دورهای ضمن خدمت برای کارمندان دستگاههای اجرایی با موضوع زیست عفیفانه، خانواده و تربیت فرزند گفت: تا کنون ۸ دوره برگزار شده است و همچنان این دورهها برای تمامی کارکنان و کارمندان دستگاههای اجرایی ادامه دارد.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه سو در دو نسخه وب و اندروید توسط ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر کشور گفت: سامانه سو نرمافزار مطالبهگری و اعلان مطالبات مردمی است که کاربری سادهای دارد و کاربر ابتدا احراز هویت میشود و کد فعالسازی دریافت میکند و پس از نصب سامانه گلایه خود را نسبت به دستگاههای مختلف میتواند مطرح کند؛ بعد از تأیید مستندات گزارش در ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر آن مطالبه یا گلایه به دستگاه مربوطه ارجاع میشود و در فرایند پیگیری قرار میگیرد.
کرباسی در ادامه به موضوع ناهنجاریهای بوستانهای بزرگ استان قم اشاره و ابراز داشت: اخیراً یک طرح فرهنگی تبلیغی آماده شده است که با همکاری معاونت تبلیغ حوزههای علمیه آخر هفتهها در بوستانهای بزرگ استان اجرا میشود و ترکیبی از فعالیتهای فرهنگی مانند برپایی میز مشاوره، جُنگ شادی و اجرای برنامههای تئاتر و سرود خیابانی، عروسکگردانی و مسابقه برگزار میشود تا فضای بوستانها تغییر کند.
گفتنی است در این نشست نمایندگان دستگاههای اجرایی استان قم گزارشی از فعالیتهای خود و راهکارهایی را برای مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی در سطح استان ارائه کردند.
