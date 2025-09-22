اهمیت پوشش در حفظ حریم خانواده

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ابنا - یکی از مهمترین و اصلیترین بایدهای زندگی حفظ امنیّت و حریم جنسی خانواده است که وظیفه این مسئولیت در اولین مرحله یعنی در سیاستگذاری و اعمال سبک و فرهنگ پوشش همسر و فرزندان، مخصوصاً فرزندان دختر متوجه مرد خانه است.
لباسهای بدننما و پوششی که مایه جذابیّت است و پیام جنسی برای اطرافیان خود دارد و دیده هر مرد شهوتران و شهوتپرست مریض را به به خودش جلب میکند، حاشیه امنیّت و حریم شخصی و جنسی خانواده ما را به نازلترین سطح خودش خواهد رسانید و به راحتی میتواند وضعیت زندگی ما را را تحت شعاع قرار بدهد.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت
تا چون خورشید نبینند به هر بام و درت
بارها گفته ام این، روی به هر کس منمای
تا تأمل نکند دیده هر بی بصرت (سعدی)
امیرالمؤمنینعلی(علیهالسلام)
«یَا أَهْلَ.....نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَکُمْ یُدَافِعْنَ الرِّجَالَ فِی الطَّرِیقِ أَ مَا تَسْتَحْیُون مَا تَسْتَحْیُونَ وَ لَا تَغَارُونَ نِسَاءَکُمْ یَخْرُجْنَ إِلَی الْأَسْوَاقِ وَ یُزَاحِمْنَ الْعُلُوج»(۱)
«ای مردم...؛ خبر یافتم که زنان شما در راهها پهلو به پهلوی مردان میزنند آیا شرم نمیکنید؟ آیا شما (مردان) حیا نمی کنید وغیرت نمی ورزید، زنانتان به بازارها رفته و مزاحم بیماردلان می گردند»
حکیمی تهرانی
پاورقی
۱-کافی(ط-الاسلامیه) ج۵ ، ص ۵۳۷
پایگاه مرسلون
نظر شما