اهمیت پوشش در حفظ حریم خانواده

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ابنا - یکی از مهمترین و اصلی‌ترین بایدهای زندگی حفظ امنیّت و حریم جنسی خانواده است که وظیفه این مسئولیت در اولین مرحله یعنی در سیاست‌گذاری و اعمال سبک و فرهنگ پوشش همسر و فرزندان، مخصوصاً فرزندان دختر متوجه مرد خانه است.



لباس‌های بدن‌نما و پوششی که مایه جذابیّت است و پیام جنسی برای اطرافیان خود دارد و دیده هر مرد شهوت‌ران و شهوت‌پرست مریض را به به خودش جلب می‌کند، حاشیه امنیّت و حریم شخصی و جنسی خانواده ما را به نازل‌ترین سطح خودش خواهد رسانید و به راحتی می‌تواند وضعیت زندگی ما را را تحت شعاع قرار بدهد.



دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت

تا چون خورشید نبینند به هر بام و درت

بارها گفته ام این، روی به هر کس منمای

تا تأمل نکند دیده هر بی بصرت (سعدی)



امیرالمؤمنین‌علی(‌علیه‌السلام)

«یَا أَهْلَ.....نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَکُمْ یُدَافِعْنَ الرِّجَالَ فِی الطَّرِیقِ أَ مَا تَسْتَحْیُون مَا تَسْتَحْیُونَ وَ لَا تَغَارُونَ نِسَاءَکُمْ یَخْرُجْنَ إِلَی الْأَسْوَاقِ وَ یُزَاحِمْنَ الْعُلُوج»(۱)

«ای مردم...؛ خبر یافتم که زنان شما در راهها پهلو به پهلوی مردان می‌زنند آیا شرم نمی‌کنید؟ آیا شما (مردان) حیا نمی‏ کنید وغیرت نمی ‏ورزید، زنانتان به بازارها رفته و مزاحم بیماردلان می گردند»



حکیمی تهرانی



پاورقی

۱-کافی(ط-الاسلامیه) ج۵ ، ص ۵۳۷

پایگاه مرسلون