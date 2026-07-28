به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خانم ملکوت‌خواه، زائر اربعین از شهر اصفهان، در مسیر نجف به کربلا، با اشاره به نخستین حضور خود در پیاده‌روی اربعین اظهار داشت: سال‌ها آرزوی حضور در این سفر را داشتم، اما به دلیل شرایط زندگی و داشتن دو فرزند خردسال، این توفیق برایم فراهم نشده بود.

وی افزود: حدود ۱۰ سال پیش همسرم به تنهایی در پیاده‌روی اربعین شرکت کرده بود و به دلیل شرایط آب و هوایی و سختی‌های مسیر، تصور می‌کردیم این سفر برای خانواده دشوار باشد؛ اما امسال توانستیم دو نفری در این مراسم شرکت کنیم و تجربه‌ای بسیار شیرین و فراموش‌نشدنی داشته باشیم.

این زائر اربعین با بیان اینکه از این سفر رضایت کامل دارد، گفت: اکنون با وجود اینکه فرزند کوچک و نوزاد داریم، تصمیم گرفته‌ایم اگر خدا بخواهد سال آینده همراه فرزندانمان نیز در پیاده‌روی اربعین حاضر شویم، زیرا عشق به امام حسین(ع) به انسان توان می‌دهد تا گرمای هوا را با جان و دل بپذیرد.

ملکوت‌خواه با تأکید بر اینکه جاذبه اصلی این مسیر، محبت سیدالشهدا(ع) است، خاطرنشان کرد: اگر عشق امام حسین(ع) نبود، کمتر کسی حاضر می‌شد چنین گرمایی را تحمل کند. البته خدمات و پذیرایی موکب‌ها نیز بسیار مناسب است و این موضوع نقش مهمی در آرامش و رفاه زائران دارد.

وی همچنین با تمجید از خدمات موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار داشت: هنگام عبور از مقابل موکب، امکانات و خدمات متنوع آن توجه مرا جلب کرد. خدماتی مانند تعمیر کالسکه، تعمیر ویلچر، خیاطی و دیگر بخش‌های خدمت‌رسانی برایم بسیار جالب و فراتر از انتظار بود و نشان می‌داد این موکب با نگاه جامع به نیازهای زائران، در مسیر خدمت به عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) فعالیت می‌کند.

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