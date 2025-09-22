علمای شیعه افغانستان: اشتغال زنان با رعایت موازین شرعی اشکالی ندارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علمای شیعه افغانستان معتقدند که در اسلام، هیچ‌گونه ممانعتی در مورد «اشتغال» زنان، با رعایت موازین شرعی وجود ندارد و فعالیت زنان، به اقتصاد خانواده‌ها کمک می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم محقق، یکی از علمای شیعه در استان بامیان روز یک‌شنبه(۳۰ شهریور) در مصاحبه با خبرنگار ابنا گفت: کارکردن زنان با رعایت موازین شرعی از منظر اسلام هیچ اشکالی نداشته و ندارد، چنان‌چه ما در صدر اسلام اگر مراجعه کنیم، زنان دوشادوش مردان کار می‌کردند. به عنوان نمونه، سرمایه حضرت خدیجه(س) که یک خانم تجارت‌پیشه بود ولی در راه ترقی اسلام صرف شد.

او با اشاره به منع کار زنان توسط حکومت و وضعیت بد اقتصادی خانواده‌های شیعه اظهار داشت که در حال حاضر اقتصاد مردم خیلی وخیم و بی‌نهایت اسف‌بار است، برای این‌که اکثریت مردم بیکار و بدون درآمد می‌باشند و در عین حال، کمک‌های بشردوستانه نهادهای بین‌المللی به حداقل رسیده است.

این عالم شیعه افغانستان هشدار داد که اگر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و ممنوعیت کاری برای زنان به همین منوال ادامه یابد، شاهد فاجعه انسانی خواهیم بود.

وی در ادامه سخنانش به دیدار مسئولین حکومت با نمایندگان مردمی و اقشار مختلف جامعه شیعه اشاره کرد که در آن دیدارها مردم پیشنهاد دادند ادارات مربوطه در زمینه اشتغال‌زایی بیشتر تمرکز کنند و برای کمک به بهبود این وضعیت، اجازه کار به زنان داده شود، زیرا بسیاری از خانواده‌ها توسط زنان سرپرستی می‌شود.

از سوی دیگر، برخی دیگر از علمای شیعه افغانستان در مورد نگرانی‌ها پیرامون مشکلات فقر در میان خانواده‌ها و اشتغال‌ زنان می‌گویند که در کلیات از نظر اسلام، هیچ فرقی میان زن و مرد وجود ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاکری از علمای شیعه استان بدخشان افغانستان افزود: از لحاظ کار زنان در ادارات مختلف، چه در بخش‌های تحصیلی و آموزشی، چه فعالیت در داخل خانه و بیرون از آن از نظر اسلام ممانعتی برای زنان نمی‌بینیم.

آقای شاکری ابراز داشت که حتی در بحث قضاوت، از نظر اسلام زن می‌تواند به عنوان قاضی فعالیت داشته باشد، البته مراجع تقلید در این مورد تفاوت نظر دارند که برخی از مراجع تقلید برای زن اجازه می‌دهند که قاضی باشد.

او خاطر نشان ساخت که فعالیت زنان ارتباط مستقیم با وضعیت اقتصادی دارد که چرخه فعالیت‌های اقتصادی جامعه را فعال نگه ‌می‌دارد.

این در حالی است که حکومت طالبان از بدو ورود مجدد به کابل، محدودیت‌های شدیدی بر کار و آموزش زنان و دختران افغانستان اعمال کرد؛ از جمله منع کار زنان در ادارات و مؤسسات. طالبان در آخرین اقدام، از فعالیت زنان در دفاتر سازمان ملل ممانعت کرد که این مساله انتقاد شدید نماینده دبیر کل سازمان ملل در این کشور را به دنبال داشت.

