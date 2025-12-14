هرگونه قیمومیت بر مردم فلسطین مردود است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خلیل الحیه، رهبر حماس در نوار غزه، تأیید کرد که «مردم فلسطین در نتیجهی تداوم تجاوز صهیونیست و جنگ نسلکشی که سالهاست ادامه دارد، با رنجهای شدید انسانی روبرو هستند.»
الحیه در سخنرانی خود به مناسبت سی و هشتمین سالگرد تأسیس حماس، خاطرنشان کرد: «بیش از ۷۰ هزار فلسطینی شهید شدهاند که آخرین آنها رائد سعد، فرمانده برجسته گردانهای قسام بود که دیروز، شنبه، در حمله اسرائیل در غرب شهر غزه ترور شد.»
رئیس جنبش در این بخش، شرایط زندگی در غزه را «فاجعهبار» توصیف کرد، چرا که دهها هزار نفر از ساکنان در فضای باز در میان سرمای شدید و سیلهای سیلآسا، بدون آب، غذا یا دارو، تحت محاصره مداوم و تخریب گسترده زیرساختها زندگی میکنند.
الحیه تأکید کرد که «حماس، در هماهنگی با سایر گروههای ملی، کاملاً به توافق آتشبس حاصل شده در اکتبر گذشته پایبند است و هرگونه قیمومیت بر مردم فلسطین را رد میکند.»
او توضیح داد که «نقش شورای صلح، به ریاست ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، محدود به نظارت بر اجرای توافق آتشبس و نظارت بر بازسازی غزه است» و تأکید کرد که «هیچ نیروی بینالمللی نباید در امور داخلی نوار غزه دخالت کند.»
الحیه همچنین خواستار «تشکیل فوری کمیتهای از تکنوکراتهای فلسطینی برای مدیریت امور غزه» شد و «آمادگی کامل حماس برای واگذاری مسئولیتها در همه زمینهها به این کمیته» را اعلام کرد.
الحیه در مورد سلاحهای این جنبش تأکید کرد که این «حق مشروعی است که توسط قوانین بینالمللی تضمین شده است و این جنبش آماده است تا هرگونه پیشنهادی در مورد آن را مورد بحث قرار دهد، مشروط بر اینکه تأسیس یک کشور فلسطینی کاملاً مستقل تضمین شود.»
حماس در بیانیهای به مناسبت سالگرد تأسیس خود، تأکید کرد که به تمام مفاد توافق آتشبس پایبند بوده است، در حالی که اشغالگران همچنان به نقض روزانه آن ادامه میدهند و برای فرار از تعهدات خود، بهانههای واهی میتراشند. این جنبش همچنین مواضع خود را در مورد تعدادی از مسائل مرتبط تکرار کرد.
این جنبش از میانجیگران و دولت آمریکا خواست تا به اشغالگران فشار بیاورند و «دولت فاشیست آن را مجبور به اجرای مفاد توافقنامه و محکوم کردن نقضهای مداوم و سیستماتیک آن کنند»، و «به تعهدات اعلامشده خود عمل کنند و به توافق آتشبس پایبند باشند»، و اشغالگران را تحت فشار قرار دهند و آنها را مجبور به احترام به آتشبس و توقف نقضها و حملات خود به فلسطینیان کنند، و گذرگاهها، بهویژه گذرگاه رفح را در هر دو جهت باز کنند، و ورود کمکها را تشدید کنند».
در این بیانیه تأکید شده است که «سیل الاقصی نقطه عطفی بزرگ در مسیر مردم ما به سوی آزادی و استقلال بود و همچنان نقطه عطفی محکم برای آغازی واقعی برای شکست اشغالگری و حذف آن از سرزمین ما خواهد بود.»
این جنبش بر رد قاطع «هرگونه قیمومیت و سرپرستی بر نوار غزه و هر بخش از سرزمینهای اشغالی ما» تأکید کرد و نسبت به همراهی با تلاشها برای جابجایی و مهندسی مجدد نوار غزه طبق نقشههای دشمن هشدار داد.
او گفت که تنها مردم فلسطین تصمیم میگیرند چه کسی بر آنها حکومت کند، و آنها قادر به مدیریت امور خود هستند، و حق مشروع دارند که از خود دفاع کنند، سرزمین خود را آزاد کنند و کشور مستقل و کاملاً مستقل خود را با پایتختی اورشلیم تأسیس کنند.
