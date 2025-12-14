به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ساعتی پیش منابع استرالیایی از وقوع تیراندازی گسترده در جریان جشن حنوکا در منطقه بوندی بیچ سیدنی خبر دادند.

قبل از این که این رخداد را از نگاه روزنامه ها و رسانه‌های استرالیایی و صهیونیستی مورد بررسی قرار دهیم بنظر می‌رسد این سوال بسیار مهم است که چرا مراسمات یهودیت حامی صهیونیست مورد هدف قرار می‌گیرند؟! نتیجه ده‌ها جنایت و کشتار رژیم اسرائیل در فلسطین و دو سال تجاوز بی‌وقفه صهیونیست‌ها به غزه چیزی جز بی‌امان شدن نقاط مختلف جهان برای عناصر صهیونیستی نیست.

باید پذیرفت که روز به روز شرایط برای رژیم صهیونیستی سخت تر خواهد شد.

روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد تایید کرد که در این حادثه ده‌ها نفر کشته و زخمی شده‌اند، در حالی که تعداد زیادی از شرکت‌کنندگان در این مراسم به مکان‌های مختلف گریخته‌اند و پنهان شده‌اند.

پلیس استرالیا اعلام کرد که «یک عملیات امنیتی در ساحل بوندی در حال انجام است و ما از شهروندان می‌خواهیم که از این منطقه دوری کنند» و خاطرنشان کرد که دو نفر پس از گزارش‌هایی از تیراندازی دستگیر شده‌اند.

در همین حال، یک گردشگر بریتانیایی به خبرگزاری فرانسه گفت که «دو مرد مسلح را که لباس سیاه پوشیده بودند و تفنگ‌های نیمه‌خودکار حمل می‌کردند در ساحل معروف بوندی سیدنی» دیده است و افزود که چندین نفر را با جراحات ناشی از گلوله دیده است.

.

.

از سوی دیگر، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونی، حمله مسلحانه‌ای که گروهی از یهودیان را در ساحل بوندی هدف قرار داد، محکوم کرد و گفت: «برادران و خواهران ما در سیدنی هنگام روشن کردن اولین شمع حنوکا، هدف یک حمله تروریستی وحشیانه قرار گرفتند!»

به گزارش تایمز اسرائیل، هرتزوگ از دولت استرالیا خواست تا به آنچه که او «موج عظیم یهودستیزی علیه جوامع یهودی در این کشور» خواند، رسیدگی کند.

وی افزود: ما بارها به دولت استرالیا هشدار داده‌ایم که باید برای مبارزه با این موج خطرناک یهودستیزی اقدام کند.

روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارانوت گزارش داد که ساحل بوندی میزبان مراسمی به مناسبت عید یهودی حانوکا بوده و خاطرنشان کرد که حدود ۲۰۰۰ نفر در این جشن که هدف قرار گرفته، حضور داشته‌اند.

بعد از وقوع این حادثه مقامات صهیونیست در حال اتهام‌زنی هستند؛ اما دیدگاه‌های مختلفی در حال انتشار است که حمله‌ به یهودیان سیدنی احتمالا کار خود اسرائیل باشد، چراکه صهیونیست‌ها و رژیم اسرائیل جایگاه جهانی خود را به دلیل جنایت‌های دو سال اخیر در غزه و لبنان از دست داده‌اند و برای بازیابی این مسئله چاره‌ای جز مظلوم‌نمایی ندارند.

در جریان ۷ اکتبر نیز شواهدی از این مظلوم‌نمایی توسط صهیونیست‌ها مخابره شد که حتی بدین منظور حاضرند افراد خود را قربانی کنند. در عملیات ۷ اکتبر بالگرد اسرائیلی صدها صهیونیست‌ را قتل‌عام کرد.

بعد از بهره‌برداری رژیم اسرائیل از این حادثه و پس انتشار تصاویر ابتدا این مسئله تکذیب شد؛ اما بعدها گفتند این موضوع به اشتباه رخ داده است!

.................

پایان پیام