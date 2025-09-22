به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان جهانی بهداشت (WHO) در گزارش خود از ماه آگوست ۲۰۲۵ در افغانستان گفته است که در طول این ماه ۱۴۲ نفر در این کشور بر اثر بیماری سینه‌پهلو جان خود را از دست داده‌اند.

این گزارش که امروز (دوشنبه ۳۱ شهریور) منتشر شده است، موارد ابتلای جدید به بیماری سینه‌پهلو در ماه گذشته میلادی را ۶۸ هزار و ۳۴۵ نفر اعلام کرده است.

این سازمان از افزایش موارد ابتلا به بیماری مالاریا نسبت به سال گذشته در افغانستان هم خبر داده است.

این نهاد همچنین ۱۷ مورد مرگ‌ومیر ناشی از بیماری سرخک را نیز در ماه آگوست ثبت کرده که هرچند نسبت به ماه قبلی(جولای) کاهش داشته، اما همچنان نگران‌کننده عنوان شده است.

در گزارش مذکور همچنین از افزایش ابتلا به بیماری اسهال ابراز نگرانی شده است و گفته است که این بیماری در طول ماه اگوست جان ۱۱ نفر را گرفته است.

سازمان جهانی بهداشت همچنین از پیامدهای زلزله اخیر در شرق افغانستان که منجر به ابتلای بیماری‌های روحی و جسمی هزاران نفر شده است، ابراز نگرانی کرده است.

...........

پایان پیام/