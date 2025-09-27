خبرگزاری بین المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا: معلمان، فراتر از نقش آموزشی، تربیت‌گرانی آگاه هستند که شخصیت نسل آینده را شکل می‌دهند. آنان نه‌تنها مسئول انتقال دانش علمی به دانش‌آموزان‌اند، بلکه وظیفه‌ای خطیرتر بر دوش دارند: انتقال سبک زندگی سالم، اسلامی و ارزش‌های اجتماعی و انقلابی به نسل جوان. در شرایطی که هجمه رسانه‌ای دشمنان برای تغییر الگوهای زیستی و تضعیف باورهای دینی و ملی شدت یافته، اهمیت نقش معلمان دوچندان می‌شود.

سبک زندگی سالم، تنها به معنای توجه به تغذیه و سلامت جسمی نیست، بلکه ناظر به سلامت روحی، اخلاقی و اجتماعی نیز هست. معلمی که با عمل و رفتار خود نظم، تواضع، صداقت و ساده‌زیستی را به نمایش می‌گذارد، الگوی عینی برای دانش‌آموزان می‌شود. دانش‌آموزانی که در چنین محیطی پرورش یابند، نه‌تنها از آسیب‌های فضای مجازی و فرهنگ مصرف‌گرایانه مصون خواهند ماند، بلکه به ارزش‌های اسلامی همچون قناعت، همبستگی اجتماعی و تقویت ایمان پایبند می‌شوند. اما در کنار این مسئولیت‌ها، یکی از مهم‌ترین رسالت‌های معلمان در عصر حاضر، تقویت روحیه مقاومت و دشمن‌شناسی در نسل جدید است.

دشمنی رژیم صهیونیستی با ملت‌های مسلمان حقیقتی انکارناپذیر است که نسل جوان باید آن را به‌روشنی درک کند. یادآوری جنایت‌های این رژیم اشغالگر در فلسطین اشغالی و منطقه، و نیز تأکید بر تجربه‌های عینی ملت ایران در مواجهه با تجاوزات، می‌تواند ذهن دانش‌آموزان را نسبت به ضرورت مقاومت روشن سازد. در همین راستا، جنگ ۱۲ روزه اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی نشان داد که مقاومت نه یک شعار، بلکه یک راهبرد واقعی برای دفاع از عزت، استقلال و امنیت امت اسلامی است. پیروزی‌های به‌دست‌آمده در آن نبرد تاریخی، الگویی زنده برای نوجوانان ماست که نشان می‌دهد ایستادگی در برابر ظلم، نتیجه‌ای جز سربلندی و افتخار به همراه ندارد. معلمان می‌توانند با بیان ساده و متناسب با فهم دانش‌آموزان، مفاهیم مقاومت و دشمن‌شناسی را وارد کلاس‌های درس کنند و از تاریخ معاصر، قرآن کریم و سیره اهل‌بیت(ع) مثال‌هایی بیاورند که مقاومت را به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از سبک زندگی اسلامی معرفی کند.



این مهم نباید تنها در قالب سخنرانی یا نصیحت باقی بماند، بلکه باید به برنامه‌های عملی تبدیل شود. برای نمونه، طراحی پروژه‌های کلاسی درباره تاریخ مقاومت ملت‌ها، برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری با محوریت فلسطین و آزادی قدس، دعوت از رزمندگان و فعالان جبهه مقاومت برای سخنرانی در مدارس، و ایجاد کارگاه‌های پرسش و پاسخ درباره تحولات منطقه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند پیام مقاومت را برای دانش‌آموزان ملموس کند. همچنین استفاده از رسانه‌های دانش‌آموزی مانند نشریات دیواری یا کانال‌های مدرسه در فضای مجازی، فرصت مناسبی برای انتشار مقالات و آثار دانش‌آموزان در زمینه مقاومت و اسرائیل‌ستیزی فراهم می‌سازد. در کنار این فعالیت‌ها، معلمان باید تلاش کنند تا روحیه مسئولیت‌پذیری و کمک به مظلومان را در قالب کارهای گروهی و خیریه دانش‌آموزی نیز تقویت کنند؛ چرا که عمل جمعی، پیوندی عمیق‌تر میان ارزش‌های مقاومت و سبک زندگی نوجوانان برقرار خواهد کرد. بدون تردید، معلمانی که چنین رویکردی را دنبال می‌کنند، نسل آینده‌ای آگاه، مقاوم و متعهد به ارزش‌های اسلامی و انقلابی پرورش خواهند داد. نسلی که سبک زندگی سالم را با ایمان و مقاومت درهم می‌آمیزد و در برابر هرگونه سلطه‌طلبی و ظلم، با اقتدار خواهد ایستاد.

الناز موسوی یکتا

پژوهشگر عرصه رسانه و دانش‌پژوه جامعه‌الزهرا(س)