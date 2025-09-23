به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رهبر معظم انقلاب در سخنرانی تلویزیونی سه‌شنبه ۱ مهر ۱۴۰۴ خطاب به ملّت ایران و در خصوص شخصیت سید مقاومت سیدحسن نصرالله گفتند: لازم میدانم این روزها به مناسبت سالگرد شهادت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصراللّه یادی از ایشان بکنم. سید حسن نصراللّه ثروت عظیمی بود برای دنیای اسلام، نه فقط برای تشیع، نه فقط برای لبنان، برای دنیای اسلام ثروتی بود. البته این ثروت از دست نرفته. ثروت باقی است. او رفت، اما این ثروتی که او ایجاد کرده بود، این ثروت باقی است.

ایشان افزودند: داستان حزب‌اللّه لبنان، داستان دنباله‌داری است. نباید حزب‌اللّه را دست‌کم گرفت و نباید از این ثروت مهم غفلت کرد. این ثروتی است برای لبنان و برای غیرلبنان.

