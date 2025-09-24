استقبال نقوی از معاهده دفاع راهبردی مشترک پاکستان و عربستان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سید جواد نقوی، رئیس جامعه عروۃالوثقی پاکستان، ضمن استقبال از توافق اخیر میان پاکستان و عربستان سعودی، آن را اقدامی تاریخی توصیف کرد.

وی اظهار داشت: برای نخستین بار در تاریخ، یک نخست‌وزیر پاکستان در حین پرواز از سوی جنگنده‌های سعودی اسکورت شد. زمانی که جنگنده‌های سعودی هواپیمای حامل شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، را در آسمان در حصار خود گرفتند، او نیز به نشانه احترام به آن‌ها سلام نظامی داد.

نقوی افزود: اگر به مفاد توافق بین پاکستان و عربستان نگاه کنیم، هر بند آن شایسته تقدیر است و از منظر پاکستان، موفقیتی بزرگ به شمار می‌رود. با توجه به مشکلات کنونی کشور، این توافق می‌تواند بخشی از چالش‌های ما را برطرف سازد.

وی در ادامه با انتقاد از مخالفان خود گفت: برخی تصور می‌کنند عربستان در شرایط کنونی دچار سردرگمی شده و به همین دلیل تن به چنین توافقی داده است، یا آنکه فشار اسرائیل موجب این تصمیم شده است. اما بررسی مفاد توافق نشان می‌دهد که پاکستان نیازهای امنیتی عربستان را تأمین خواهد کرد و در مقابل، عربستان در رفع مشکلات مالی پاکستان کمک خواهد نمود.

نقوی تأکید کرد: این آرزو که طی ۳۰ تا ۴۰ سال در پاکستان وجود داشت، اکنون به حقیقت پیوسته است. همواره خواست رهبران پاکستان این بوده که چنین توافقی با عربستان حاصل شود و نگاه دولت‌های مختلف پاکستان پیش از هر چیز به ریاض دوخته می‌شد.

گفتنی است که عربستان و پاکستان چند روز قبل معاهده دفاع راهبردی مشترک به امضا رساندند که به موجب آن تجاوز به هرکدام از آنها، تجاوز به هر دو کشور به شمار می‌رود.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸



