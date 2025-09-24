  1. صفحه اصلی
سه تن از عاملین حمله مسلحانه اخیر در بامیان افغانستان خود را معرفی کردند

۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۶
کد خبر: 1730824
سه تن از عاملین حمله مسلحانه اخیر در استان شیعه‌نشین بامیان افغانستان خود را به مسئولان حکومتی این استان معرفی کردن و به مراجع قضایی سپرده شدند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سه تن از عاملین حمله مسلحانه اخیر در استان شیعه‌نشین بامیان افغانستان خود را به مسئولان حکومت طالبان در این استان معرفی کردند.

دفتر مطبوعاتی استاندار بامیان با اعلام این خبر گفته است، این افراد شب گذشته (سه شنبه ۱ مهر) خود را به مولوی عبدالله سرحدی، استاندار بامیان معرفی کردند و وی آنان را به مراجع قضایی سپرد.

در این اعلامیه تصریح شده است که این افراد «به‌گونه داوطلبانه و در نتیجه ارتباط مستقیم و محرمانه با مقام ولایت (عبدالله سرحدی، استاندار)» خود را به وی معرفی کرده‌اند.

این دفتر در اعلامیه خود درباره هویت این افراد و انگیزه آنان برای انجام این حمله چیزی نگفته است.

پیش‌تر دفتر مطبوعاتی استاندار بامیان، انگیزه این حمله را «خصومت‌های درون‌قومی و قبیله‌ای» عنوان کرده بود.

گفتنی است، شامگاه یکشنبه (۳۰ شهریور) افراد مسلح به سلاح گرم و سرد به برخی نمازگزاران مسجد روستای «محمدکیچه» شهرستان «شیبر» استان بامیان حمله کردند که بر اثر آن ۱۰ نفر مجروح شدند.

