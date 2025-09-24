به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل با نمایش تصاویر شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: همه شما شاهد بودید که در خرداد گذشته، کشور من، مورد تهاجمی وحشیانه و خلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل قرار گرفت.

وی افزود: حملات هوایی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به شهرها، خانه ها و زیرساخت‌های ایران – آن هم درست در زمانی که در مسیر مذاکرات دیپلماتیک گام برمی‌داشتیم –خیانتی بزرگ به دیپلماسی و تضعیف کننده‌ی تلاش برای استقرار ثبات و صلح بود.

پزشکیان اضافه کرد: این تجاوز گستاخانه، علاوه بر به شهادت رساندن تعدادی از فرماندهان، شهروندان، کودکان، زنان، دانشمندان و نخبگانِ علمی کشورم، ضربه‌ای سنگین به اعتماد بین‌المللی و چشم انداز صلح در منطقه وارد کرد.

