  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛

پزشکیان: حمله اسرائیل و آمریکا به ایران، خیانتی بزرگ به دیپلماسی و ضربه‌ای سنگین به اعتماد بین‌المللی بود

۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۶
کد خبر: 1730952
پزشکیان: حمله اسرائیل و آمریکا به ایران، خیانتی بزرگ به دیپلماسی و ضربه‌ای سنگین به اعتماد بین‌المللی بود

«همه شما شاهد بودید که در خرداد گذشته، کشور من، مورد تهاجمی وحشیانه و خلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل قرار گرفت. »

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل با نمایش تصاویر شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: همه شما شاهد بودید که در خرداد گذشته، کشور من، مورد تهاجمی وحشیانه و خلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل قرار گرفت. 

وی افزود: حملات هوایی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به شهرها، خانه ها و زیرساخت‌های ایران – آن هم درست در زمانی که در مسیر مذاکرات دیپلماتیک گام برمی‌داشتیم –خیانتی بزرگ به دیپلماسی و تضعیف کننده‌ی تلاش برای استقرار ثبات و صلح بود.

پزشکیان اضافه کرد: این تجاوز گستاخانه، علاوه بر به شهادت رساندن تعدادی از فرماندهان، شهروندان، کودکان، زنان، دانشمندان و نخبگانِ علمی کشورم، ضربه‌ای سنگین به اعتماد بین‌المللی و چشم انداز صلح در منطقه وارد کرد.

مشروح سخنان رئیس‌جمهور کشورمان در سازمان ملل را اینجا بخوانید

........................

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha