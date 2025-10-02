خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا:در فرهنگ اسلامی و آموزه‌های دینی، فرزند دختر را اغلب با صفت «ریحانه» توصیف می‌کنند. این توصیف برگرفته از روایات متعددی از پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) است که جایگاه والای دختران را به زیبایی بیان می‌کند.



"ریحانه" برای دختران، برگرفته از روایات متعددی از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) است. این روایات، در بستری از آیات قرآنی قرار دارند که اساس نگاه اسلام به زن و دختر را شکل می‌دهند. آیاتی که به برابری در آفرینش (1)، پاداش برابر در عمل صالح (2) و زن به عنوان مایه آرامش (3) اشاره دارند، زمینه را برای فهم عمیق‌تر معنای "ریحانه" بودن فراهم می‌آورند.



چرا "ریحانه"؟ ابعاد و معانی:

وقتی پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: «اَلْبَنَاتُ هُنَّ الرَّیْحَانَاتُ» (دختران، گل‌های خوشبو هستند)، این تنها یک تشبیه ادبی نیست، بلکه حامل معانی عمیق تربیتی، اخلاقی و اجتماعی است:



نماد لطافت و ظرافت ذاتی:

مانند گل: گل‌ها موجوداتی لطیف و ظریف هستند که در برابر خشونت و بی‌توجهی آسیب می‌بینند. دختران نیز به لحاظ جسمی و روحی دارای لطافت خاصی هستند که نیازمند رفتار ملایم، محبت‌آمیز و دور از هرگونه خشونت است. این لطافت، نه نقطه ضعف، بلکه از زیبایی‌های آفرینش آن‌هاست.



محور عاطفه: این ظرافت، اغلب با عواطف سرشار و قدرت مهرورزی بی‌بدیل در دختران همراه است که خانواده و جامعه را سرشار از محبت می‌کند.

نماد زیبایی و زینت زندگی:

آراستگی و جلوه: گل‌ها با رنگ‌ها و اشکال متنوع خود، طبیعت را زیبا و آراسته می‌کنند. دختران نیز با حضور خود، زندگی والدین، خانه و خانواده را زیبا، دلنشین و باصفا می‌کنند. آن‌ها مایه زینت و جلوه زندگی هستند.



شادی‌آفرینی: حضور آن‌ها اغلب با شور و نشاط همراه است که به زندگی معنا و طراوت می‌بخشد.



منبع عطر و بوی خوش (برکت و خیر):

رایحه دل‌انگیز: گل‌ها با عطر خود فضا را خوشبو می‌کنند. دختران نیز با معنویت، پاکی، اخلاق نیکو و تربیت صحیح، فضای خانه را معطر و مبارک می‌سازند.



جلب خیر و رحمت الهی: در روایات آمده است که خانه‌ای که در آن دختر باشد، مورد رحمت و برکت الهی بیشتری قرار می‌گیرد. حضور آن‌ها عامل جلب خیرات و دفع بلاها دانسته شده است.



نیاز به مراقبت و توجه ویژه:

حفاظت از گل: گل برای رشد و نمو به آب، نور مناسب و مراقبت مداوم نیاز دارد و در برابر عوامل آسیب‌زا باید محافظت شود. دختران نیز برای شکوفایی استعدادها و رشد شخصیت خود، نیازمند مراقبت‌های ویژه، محبت فراوان، تربیت صحیح، حمایت و حفاظت در برابر آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی هستند.



دوری از آفت‌ها: همانطور که آفت‌ها می‌توانند گل را از بین ببرند، بی‌توجهی، تبعیض، خشونت و عدم حمایت نیز می‌تواند به روح و روان دختران آسیب جدی وارد کند.



مایه آرامش و انس:

مونس و همدم: در روایات دیگری نیز به دختران به عنوان "مونس" اشاره شده است. آن‌ها می‌توانند مایه انس و الفت در خانواده باشند و بار عاطفی زندگی را کاهش دهند.



تسکین‌دهنده: حضور آن‌ها آرامش‌بخش است، به خصوص برای والدین در دوران پیری.



مقایسه با نگاه جاهلی:

این نگاه اسلامی، در تضاد کامل با فرهنگ جاهلیت پیش از اسلام بود که تولد دختر را مایه سرافکندگی می‌دانستند و گاه به زنده به گور کردن آن‌ها مبادرت می‌ورزیدند. اسلام با این تعالیم، انقلابی فرهنگی ایجاد کرد و جایگاه دختران را از عمق ذلت به اوج عزت و کرامت رساند. این تحول نشان می‌دهد که اسلام نه تنها تبعیض جنسیتی را محکوم می‌کند، بلکه با تعبیر "ریحانه"، والدین و جامعه را به تکریم و پرورش ویژه دختران فرا می‌خواند.



مسئولیت والدین و جامعه:

تعبیر "ریحانه" برای دختر، مسئولیت سنگینی را بر دوش والدین و جامعه می‌گذارد. این مسئولیت شامل:

محبت بی‌دریغ: فراهم آوردن محیطی سرشار از مهر و عاطفه.



تربیت صحیح: آموزش دین، اخلاق و علوم مختلف.



حمایت و حفاظت: محافظت از آن‌ها در برابر آسیب‌ها و فراهم آوردن فرصت‌های رشد.

عدالت و پرهیز از تبعیض: عدم تفاوت قائل شدن بین پسر و دختر در محبت و امکانات.

در نهایت، "ریحانه" بودن فرزند دختر، تعبیری است جامع که هم به ویژگی‌های ذاتی و زیبای دختران اشاره دارد و هم مسئولیت سنگین والدین و جامعه را در قبال پرورش و تکریم این هدیه‌های الهی گوشزد می‌کند. این نگاه، یکی از درخشان‌ترین جلوه‌های آموزه‌های اسلامی در باب حقوق و کرامت انسانی است.

پی‌نوشت:

1.نساء/آیه ۱

2.نساء/آیه۱۲۴ و نحل/آیه ۹۷

3.روم/آیه ۲۱