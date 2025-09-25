به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدرسه تشکیلاتی شهید چمران قصد دارد تا در فصل پاییز دوره کامل و جامع نسل فاتح ۲ ویژه پسران و دختران ۱۰ تا ۱۴ سال را در شهر قم، برگزار کند.

این طرح دارای سرفصل‌های علمی شامل استراتژی برای نوجوانان، شصت پرسش اعتقادی، تاریخ استعمار، شهدایی زیستن چگونه است؟، جنگ شناسی، مغالطات، خود تحقیری در رسانه، روایت انقلاب، تاریخ اهل بیت(ع) و سبک زندگی است. روانخوانی قرآن، نویسندگی خلاق، طراحی با فتوشاپ، تدوین، عکاسی و فیلمبرداری، اریگامی، سفالگری و خوشنویسی نیز سرفصل‌های مهارتی طرح می‌باشد.

برنامه‌های تفریحی برای شرکت‌کنندگان در طرح تربیتی نسل فاتح ۲ از جمله سالن فوتسال، کوهنوردی، لیزرتگ، استخر و اردوی علمی - رزمی پیش بینی شده است.

مهلت ثبت نام در طرح تا ۷ مهرماه ۱۴۰۴ است و علاقه مندان برای ثبت نام اولیه روی اسم (نسل فاتح۲) ضربه زده و فرم ثبت‌نام را تکمیل نمایید.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص طرح نسل فاتح ۲ می توانند به آیدی @nasle_fateh در شبکه اجتماعی ایتا پیام دهید یا با شماره ۰۹۰۱۹۳۲۶۵۷۶ تماس حاصل فرمایید.

مدرسه تشکیلاتی شهید چمران در فصل تابستان دوره های مختلفی برگزار کرد که بزرگترین آن دوره نسل فاتح بود. همچنین ۳ اردوی نسل فاتح در دانشگاه‌ قم و شهر قمصر برگزار شد.

