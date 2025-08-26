قمصر میزبان اردوی علمی–رزمی نسل فاتح ۲ با حضور ۱۱۰ نوجوان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اردوی علمی _ رزمی نسل فاتح ۲ در تاریخ ۲۹ مرداد لغایت ۲ شهریور در شهر قمصر با حضور ۱۱۰ نوجوان برگزار شد.

مسئول اردوی نسل فاتح ۲ دربارۀ اردو گفت: در اردوی نسل فاتح ۲ پذیرای ۱۱۰ مخاطب بودیم و این مخاطب‌ها در ردۀ سنی ۱۳ تا ۱۵ سال بودند. ما توانستیم ۵ روز مفید را برای بچه‌ها رقم بزنیم که ۳ روز آن علمی و ۲ روز برنامه رزمی بوده است. در بین کلاس‌های علمی، برای مخاطبان برنامۀ اکران مستند برگزار کردیم و همچنین به مناسبت شهادت امام رضا (ع) هیئت برگزار شد.

مهدی براتی در پاسخ به سؤال «نقش نسل فاتح در جامعه چیست؟» بیان کرد: هزینه کردن در مسئلۀ تربیت سرمایه‌گذاری است، ولی بسیاری از نهادهای فرهنگی همچنین نظری را ندارند و مسئلۀ تعلیم و تربیت در جامعۀ ما مشکل دارد. ما در این وضعیت توانستیم این اردو را برگزار کنیم و قطعا نقشی جدی را ایفا می‌کند. آیندۀ جامعه دست نسلی است که امروز تربیت می‌شوند، لذا این‌چنین اردوهایی نقششان در آینده مشخص می‌شود. نه اینکه الآن نقشی نداشته باشند، خیر. در آینده دیگران متوجه می‌شوند که چقدر این نسل اثرگذار بوده است.

وی در توضیح سؤال «هدف اردوی نسل فاتح چه بود؟» ادامه داد، ابراز کرد: هدف نهایی ما این است که نوجوانان آرام آرام میل به رشد کردن بیابند. این نسل صرفا در ابعاد علمی یا رزمی نباید محدود شوند و باید در ابعاد مختلف رشد کنند. مهم‌تر از همۀ اینها، سبک زندگی آن‌هاست. اگر سبک زندگی ایشان درست شود، باعث می‌شود بچه‌ها به طرف علم‌آموزی بروند و عالم و مبارز تربیت شوند. هدف ما این است که این نسل، سختی کشیده باشد و اهل مبارزه با دشمن باشد. سالانه باید در ۳۲ استان برنامه‌ای چون نسل فاتح برگزار شود. نسلی تربیت شود که اهل جهاد علمی باشد.

مسئول برگزاری اردوی نسل فاتح در رابطه با آیندۀ اردوی نسل فاتح گفت: اردوی نسل فاتح از سالی یک بار در یک استان به سالی یک بار در چند استان تبدیل خواهد شد. برنامۀ ما در سال آینده این خواهد بود که اردوی نسل فاتح را در چند استان برگزار کنیم.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸