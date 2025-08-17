  1. صفحه اصلی
اردوی علمی رزمی «نسل فاتح ۲» ویژه پسران برگزار می‌شود + پوستر

۲۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۳
کد خبر: 1717589
اردوی «نسل فاتح ۲» به همت مدرسه تشکیلاتی شهید چمران در شهر قمصر، برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدرسه تشکیلاتی شهید چمران، اردوی علمی رزمی «نسل فاتح ۲» ویژه پسران ۱۳ تا ۱۵ سال را برگزار می کند. 

این اردو طی روزهای ۲۹ مرداد لغایت ۲ شهریور ۱۴۰۴ در شهر قمصر، برگزار خواهد شد. 

سرفصل‌های این اردوی علمی، جنگ ترکیبی، جنگ ۱۲ ساله، جغرافیای جهان اسلام، جنگ آخرالزمانی، روایت فتح، رفتارشناسی، هویت و چالش‌های نوجوانی است. 

علاقه مندان برای ثبت نام در اردو می توانند از طریق این لینک ثبت نام کنند. آنها جهت کسب اطلاعات بیشتر باید به آیدی @nasle_fateh در پیام‌رسان ایتا پیام دهید و یا با شماره همراه ۰۹۰۱۹۳۲۶۵۷۶ تماس بگیرید.

