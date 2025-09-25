۲ زندانی جرائم غیر عمد در کاشان با کمک خیّر افغانستانی از زندان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علی راحمی، مدیر نمایندگی ستاد دیه در شهرستان کاشان گفت که دو زندانی جرائم نقدی با کمک یک خیّر افغانستانی از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.
راحمی نام این خیر را «جواد جمالی» و از اتباع کشور افغانستان دانست و افزود: آقای جمالی با پرداخت مبلغ قابلتوجهی از بدهی دو نفر از زندانیان جرایم غیرعمد مالی، زمینه آزادی آنان را فراهم کرد.
مدیر نمایندگی ستاد دیه در شهرستان کاشان با تقدیر از این حرکت خیر افغانستانی تصریح کرد: مشارکت اتباع خارجی در امور خیر، نشاندهنده همدلی و انسجام اجتماعی فراتر از مرزهای ملی است و میتواند الگویی برای سایر نیکوکاران باشد.
گفتنی است مهاجرین افغانستانی که به دلیل قرابتهای فرهنگی، زبانی و مذهبی سالها است که در ایران زندگی میکنند، علاوه بر مشارکت در لحظات سخت کشور مانند جنگ تحمیلی و سازندگی پس از جنگ تا امروز، اقدامات خیرخواهانه از این دست هم در کارنامه خود دارند.
