مسجد الاستقامه در شمال سنگاپور پس از پیدا شدن یک بسته مشکوک در محوطهٔ آن، تخلیه شد. به گفته مقامات محلی، پلیس سنگاپور گزارشی درباره پیدا شدن این بستۀ مشکوک در محوطۀ مسجد دریافت کرد.

طبق گزارش Channel News Asia، مأموران پلیس و نیروهای دفاع مدنی سنگاپور سریعاً به محل اعزام شدند و ساختمان، به‌عنوان اقدامی احتیاطی و برای حفظ ایمنی، تخلیه شد.

هرچند یکی از افراد حاضر به‌علت تنش‌های ایجاد شده به مراکز درمانی منتقل شد، اما متخصصان واحد مواد خطرناک سنگاپور، پس از بررسی سریع این بسته، اعلام کردند که هیچ مادهٔ خطرناکی در بسته یافت نشد.

سرانجام پس از تنش‌های فراوان، اگرچه تحقیقات داخل مسجد ادامه داشت، موانع پلیس برای منع تردد برداشته شد.

محمد فایشال ابراهیم، وزیر موقت امور مسلمانان سنگاپور، با قدردانی از همکاری کارکنان مسجد، به نمازگزاران اطمینان داد که مساجد در سنگاپور امن هستند و در مسجد الاستقامه هم نماز طبق روال عادی برگزار می‌شود.

مسجد الاستقامه که ساخت آن در سال ۱۹۹۹ تکمیل شد، ظرفیت استقبال از ۳٬۳۰۰ نمازگزار را دارد.

