به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط میان دمشق و نیروهای «قسد» در شمال شرق سوریه وارد مرحلهای پرتنش شده است؛ بهگونهای که رسانههای دولتی سوریه از احتمال عملیات نظامی علیه مناطق تحت کنترل کردها با حمایت ترکیه سخن میگویند.
الاخبار لبنان نوشت: این وضعیت در حالی رخ میدهد که تنها ۲۵ روز تا پایان مهلت اجرای توافق ۱۰ آذار باقی مانده و تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای جلوگیری از درگیری و اجرای توافق شدت گرفته است.
منابع سیاسی میگویند آنکارا تنها در صورتی به دولت انتقالی سوریه به ریاست احمد الشرع چراغ سبز خواهد داد که «قسد» منحل شده و نیروهای آن بهصورت فردی به ارتش جدید سوریه بپیوندند.
مذاکرات اخیر میان احمد الشرع و مظلوم عبدی، فرمانده کل قسد، که در مهرماه برگزار شد، به توافق شفاهی برای پیوستن قسد به ارتش سوریه در قالب سه لشکر انجامید؛ اما این روند ناگهان متوقف شد و نقش ترکیه در این توقف پررنگ دانسته میشود.
منابع کردی تأکید دارند که دمشق از تعهد خود عقبنشینی کرده و تحت فشار ترکیه حاضر نیست قسد را بهعنوان یک بلوک نظامی بپذیرد؛ در حالی که قسد تسلیم سلاح را خط قرمز خود میداند.
در مقابل، منابع دولتی سوریه میگویند قسد میخواهد ساختارهای نظامی و امنیتی خود را حفظ کند و تنها بهصورت شکلی با وزارت دفاع و کشور ادغام شود، امری که دمشق آن را غیرممکن میداند. اختلافات داخلی در میان فرماندهان قسد نیز بهعنوان عاملی برای توقف توافق معرفی شده است.
تحرکات منطقهای و بینالمللی
سفر احمد الشرع به آمریکا و نشست سهجانبه وزرای خارجه واشنگتن، آنکارا و دمشق امیدهایی برای راهحل سیاسی ایجاد کرد، اما نتیجهای نداشت.
ترکیه قصد دارد با دعوت از «الهام احمد» مسئول روابط خارجی اداره خودگردان، به گفتوگوهای جدیدی درباره خلع سلاح حزب کارگران کردستان و آینده قسد وارد شود.
گفتنی است درگیریهای پراکنده میان ارتش سوریه و قسد در شمال حلب ادامه دارد و طی ۴۸ ساعت گذشته چهار پهپاد ترکیه سرنگون شده است. هر دو طرف نیروهای خود را در اطراف رود فرات در دیرالزور تقویت کردهاند.
دمشق لحن رسانهای خود را علیه قسد تشدید کرده و وزیر اطلاعرسانی آن را «امپراتوری روی پای مرغ» توصیف کرده است. در مقابل، قسد با انتشار تصاویر تمرینات نظامی گسترده در حلب، دیرالزور و حسکه، بر آمادگی خود برای مقابله با هرگونه حمله تأکید کرده و همچنان از حمایت آمریکا برخوردار است.
...................................
پایان پیام/ 167
نظر شما