به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دومین پیشنشست جایزه جهانی امام خمینی(ره) با عنوان «تقریب از نگاه امام خمینی(ره)، بنیادهای نظری و تجربههای عینی» با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن نواب عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) و مؤسس دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.
در این پیشنشست حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن نواب ضمن تقدیر از حضور دکتر انسیه خزعلی در دانشگاه ادیان و مذاهب، با بیان خاطراتی از دوران حضورش در حوزه علمیه و ارتباط با مرحوم آیتالله ابوالقاسم خزعلی، به نقش بیبدیل ایشان در انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: آیتالله خزعلی نماد مسلمان دیندار و جدی بود که یاد و خاطرهاش همواره گرامی داشته میشود.
مؤسس دانشگاه ادیان و مذاهب با تأکید بر اهمیت وحدت در جهان اسلام گفت: ما منتسب به پیامبر اسلام(ص) هستیم و هر قدمی که در راه وحدت برداشته شود، مورد رضایت ایشان خواهد بود. پیامبر اسلام(ص) دینی آورده که قرار است فراگیر شود و یکی از راههای فراگیری آن، تلاش برای تقریب بین مذاهب اسلامی است.
حجت الاسلام و المسلمین نواب با اشاره به فرمایش آیتالله بروجردی مبنی بر اینکه “فقه شیعه تعلیقهای بر فقه اهل سنت است”، بر لزوم حفظ وحدت در جهان اسلام تأکید کرد و افزود: باید مراقب باشیم هیچ سخنی که باعث تفرقه در کشورهای اسلامی شود بر زبان نیاوریم به عنوان مثال اندونزی به عنوان چهارمین کشور پرجمعیت جهان و یکی از بزرگترین کشورهای اسلامی است، نباید کاری کنیم که حاکمیت اسلامی در چنین کشورهایی دچار مشکل شود.
عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) به رویکرد وحدتگرایانه امام خمینی(ره) اشاره و بیان کرد: امام خمینی(ره) در آغاز نهضت اسلامی، اصلاً بر فرهنگ شیعی تأکید نمیکرد، بلکه مسئله فلسطین و مبارزه با اسرائیل را محور قرار داده بود. امام چندین بار در یک سخنرانی نام فلسطین و چندین بار نام رژیم صیهونیستی و دشمنی آن با امت اسلامی را مطرح کرد.
مؤسس دانشگاه ادیان و مذاهب با مقایسه عملکرد جهان اسلام در قبال بوسنی و غزه گفت: در جنگ بوسنی، کشورهای اسلامی متحد بودند و جمهوری اسلامی ایران با ۱۳۰ پرواز نظامی، بزرگترین حمایت را انجام داد، اما در مسئله غزه تاکنون اتحاد لازم بین مسمانان ایجاد نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به جایگاه رو به رشد جهان اسلام گفت: به زودی اسلام اولین دین جهان از لحاظ جمعیت خواهد شد و این ابهت و شکوه، اثر خود را خواهد گذاشت. باید با همه کشورهای اسلامی از جمله کشورهای همسایه گفتوگو کنیم و دشمنی را به غرب محدود نماییم.
وی در ادامه به اهمیت مذاکره با همه جریانهای اسلامی اشاره کرد و افزود: ما در جهان اسلام دشمن نداریم و دشمن اصلی ما در بلوک غرب است. همچنین باید با عقل سلیم با دنیا تعامل کنیم و از مواضع تند که باعث انزوا میشود پرهیز نماییم.
موسس دانشگاه ادیان و مذاهب با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سید عباس موسوی و شهید سید حسن نصرالله و با اشاره به خاطراتی از دوران آغازین نهضت امام خمینی(ره)، بر تأثیر عمیق اندیشههای انقلابی امام در سطح جهان اسلام تأکید کرد و گفت: خداوند ما را ادامهدهنده راه آن بزرگواران قرار دهد. آن فهمی که آنان از امام پیدا کردند، خدا به ما نیز عطا کند. ما در این کشور زندگی کردیم، سر سفره امام بودیم، نان و نمک امام را خوردیم. ما طلبه بودیم و با شهریه امام زندگی کردیم و با نفس امام نفس کشیدیم. اما باید این سئوال را از خودمان بپرسیم که چرا سید حسن نصرالله در لبنان بهتر از ما امام را فهمیده بود؟
وی به بیان خاطرهای از سال ۱۳۶۲ و سفر تبلیغی خود به برزیل اشاره کرد و افزود: در آن زمان امکانات اطلاعرسانی بسیار محدود بود. با این حال، جوانانی در برزیل نزد من آمدند و گفتند گروهی به نام “حزب الله، پیروان روحالله” تشکیل دادهاند. آنها گفتند: ما مشروب نمیخوریم، سیگار نمیکشیم و دنبال فساد اخلاقی نیستیم. نگاه ما فقط به این است که امام روحالله چه میگوید. وقتی آمریکا به امام توهین میکند، ما به دفاع از ایشان برمیخیزیم. ما مسلمان، شیعه، سنی یا مسیحی نیستیم؛ ما پیروان امام روحالله هستیم و این نمادی از درک عمیق و جهانی از آرمانهای امام خمینی(ره) است که حتی در دوردستترین نقاط جهان نیز پیروانی صادق یافته است.
عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) با تأکید بر اولویتبندی «استقلال، عزت و شرف» بر مسائل اقتصادی، بیان کرد؛ مشکلات معیشتی نباید ملتی را از آرمانهای اصلی خود منحرف کند. ما که سر سفره امام(ره) زندگی کردهایم، باید قدردان این نعمت باشیم و راه ایشان را ادامه دهیم. اگر با هم باشیم و وحدت داشته باشیم، مشکلاتمان حل خواهد شد. اقتصاد کشورهای همسایه ۱۰ برابر اقتصاد ماست و اگر با دنیا تعامل کنیم، هیچ مشکلی در زندگی نداریم.
وی با استناد به کلام امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، وحدت جهان اسلام را تنها راه مقابله با دشمن اصلی خواند و افزود: دشمن اصلی ما آمریکا و ایادی آن است، نه کشورهای برادر مسلمان. هیچ کشور اسلامی از اندونزی و مالزی تا پاکستان، افغانستان، عراق، عربستان و سوریه دشمن ایران نیست.
موسس دانشگاه ادیان و مذاهب با تأکید بر تبعیت از رهنمودهای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، هرگونه مذاکره در شرایط فعلی با دشمن را بی ثمر خواند و تصریح کرد: وحدت، اساسیترین مسئله ماست و ما امروز به خاطر فقدان آن دچار برخی مشکلات هستیم و با حفظ وحدت میتوانیم بر مشکلات خود فائق آییم.
وی با اشاره به اینکه امروز برخی اقتصاددانان معروف با استناد به سابقه عهد شکنی دشمن، به صراحت علیه مذاکره موضع گرفته و میگویند،در چنین مذاکرهای چیزی عاید ملت ما نمیشود افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به فرمایشات امام و مقام معظم رهبری نیاز داریم. ایشان تأکید کردهاند که اگر با هم باشیم و وحدت داشته باشیم، مشکلاتمان حل خواهد شد. همسایگان ما از نظر اقتصادی قوی هستند و اقتصاد کشورهای همسایه و حتی بلوکهایی مانند بریکس و شانگهای بسیار بزرگتر از ماست. با این وجود، ما نباید بهانهتراشی کنیم؛ میتوانیم در دنیا زندگی کنیم، فقط نیاز به ۱۰ سال تلاش و تحرک بیشتر داریم.
عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) با تجلیل از سخنرانی دکتر پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل و با رد برخی تحلیلهای منفی درباره وی، افزود: تحلیل من از ایشان مثبت است و معتقد هستم رئیس جمهور صادقانه و هماهنگ با رهبر معظم انقلاب در صدد رفع مشکلات کشور است البته برخی این هماهنگ بودن را بر نمیتابند و در صدد اختلافافکنی بین مسئولین عالی رتبه کشور هستند. اما همگان باید بدانند که رهبری مدبرانه کشتی نظام را هدایت میکنند و مسیر ایشان مسیر مقاومت در مقابل کفر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از میزبانی محترمانه مالزی در اجلاس اخیر رهبران ادیان، به نقش سازنده پاکستان در دوران جنگ نیز اشاره کرد و گفت:پاکستان برادری خود را در دوران دفاع مقدس ثابت کرد، اگرچه پیشنهادات خطرناکی نیز به ایران داشته است.
حجتالاسلام والمسلمین سید حسن نواب، در بخش پایانی سخنان خود با تجلیل از شخصیت و خدمات مرحوم آیتالله تسخیری، به بیان خاطراتی از همکاریهای بینالمللی با این عالم مجاهد پرداخت.
وی با بیان اینکه هر دستاوردی که در عرصه بینالملل دارم، مرهون راهنماییها و حمایتهای بیدریغ آیتالله تسخیری است، افزود:با هدایتهای ایشان بود که توانستیم ارتباطات و تعاملات بینالمللی دانشگاه را توسعه داده و زمینههای حضور فعالتر در مجامع جهانی را فراهم کنیم.
موسس دانشگاه ادیان و مذاهب به نقش برجسته آیتالله تسخیری در حل یک بحران مهم در اندونزی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: یادم میآید زمانی که زمینههای صدور یک فتوا ضد شیعی در اندونزی فراهم شده بود، آیتالله تسخیری با درایت و تلاش فراوان، تمام توان خود را به کار گرفت و با اقدام به موقع و دیپلماسی هوشمندانه، مانع از صدور این فتوا شد. این اقدام ایشان، نمونهای از خدمتگذاری برای وحدت جهان اسلام بود.
