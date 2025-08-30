رهبران دینی پیشگامان صلح و وحدت هستند

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دومین کنفرانس بینالمللی رهبران دینی با موضوع «نقش رهبران دینی در حل منازعات»، در کوالالامپور مالزی آغاز به کار کرد. این رویداد بینالمللی با حضور جمعی از شخصیتهای برجسته و رهبران دینی، اندیشمندان و مسئولان نهادهای گفتوگوی بینادیان از سراسر جهان با دعوت نخست وزیر مالزی و با همکاری سازمان همبستگی جهان اسلام برگزار میشود.
حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن نواب، موسس دانشگاه ادیان و مذاهب، در حاشیهٔ «کنفرانس بینالمللی رهبران دینی جهان» در گفتوگویی به اهمیت این اجلاس، نقش کلیدی رهبران ادیان در حل منازعات جهانی و همچنین فاجعهٔ انسانی در غزه و ضرورت وحدت امت اسلام برای مقابله با چالشهای فعلی تأکید کرد.
کنفرانس بینالمللی رهبران دینی؛ فرصتی برای گفتوگو و تفاهم
حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن نواب، کنفرانس بینالمللی رهبران دینی جهان را فرصتی استثنایی و ضروری برای جهان امروز دانست و اظهار داشت: در جهانی که آتش تعصب، جهل و منافع مادی جنگها را شعلهور میکند، صدای خردمندانه و اخلاقی رهبران دینی میتواند نقش یک مصلح جهانی را ایفا کند. این کنفرانس محلی برای تقویت گفتوگو، درک متقابل و ارائه راهکارهای مبتنی بر ارزشهای مشترک اخلاقی است.
نقش رهبران دینی در حل منازعات؛ فراتر از دیپلماسی سیاسی
مؤسس دانشگاه ادیان و مذاهب با اشاره به نقش بیبدیل رهبران دینی خاطرنشان کرد: دیپلماسی سیاسی اغلب درگیر منافع زودگذر و قدرت است، اما رهبران دینی با تکیه بر آموزههای اصیل خود که بر کرامت انسان، عدالت و صلح تاکید دارند، میتوانند به اعماق قلوب مردم نفوذ کرده و بسترهای فرهنگی و اجتماعی لازم برای آشتی و حل منازعات را فراهم آورند. آنان وجدان بیدار جامعه جهانی هستند.
فاجعهٔ غزه و ناتوانی نهادهای بینالمللی؛ محکومیت سکوت جامعه جهانی
وی با بیان درد و رنج مردم مظلوم غزه، وقایع این منطقه را «فاجعهای انسانی و نقض آشکار تمام موازین بینالمللی» خواند و افزود: چه شده است که فریاد کودکان بیپناه غزه به گوش وجدان به خواب رفتهٔ جهان نمیرسد؟ نهادهای بینالمللی که پس از دو جنگ جهانی برای جلوگیری از چنین فجایعی تشکیل شدند، امروز به دلیل سلطهٔ قدرتهای زورگو و دوری از ارزشهای انسانی، عملاً ناتوان و بعضاً ناکارآمد شدهاند. این سکوت و ناتوانی، همدستی با ظلم است.
نقش رهبران دینی در قبال غزه؛ تکلیف اخلاقی و دینی
حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن نواب با خطاب به همتایان خود در ادیان مختلف تاکید کرد: در قبال فاجعهٔ غزه، سکوت جایز نیست. تمام رهبران دینی جهان، فارغ از مذهب و آیین، موظفند با استفاده از نفوذ معنوی خود، افکار عمومی جهان را بیدار کرده و بر حکومتهای متبوع خود برای توقف این جنایات فشار بیاورند. این یک تکلیف انسانی و دینی است.
وحدت امت اسلام؛ کلید عزت و قدرت
مؤسس دانشگاه ادیان و مذاهب در پایان با تاکید بر موضوع وحدت جهان اسلام و بازگشت به ارزشهای اخلاقی مشترک، فعالسازی نقش رهبران دینی و وحدت برای احقاق حق و عدالت تصریح کرد: متأسفانه تفرقه و اختلاف میان کشورهای اسلامی، بزرگترین عامل ضعف ما در برابر دشمنان مشترک است. فاجعهٔ غزه به وضوح نشان داد که اگر امت اسلام متحد و یکپارچه بود، هیچگاه چنین جنایتی امکان وقوع نمییافت. امروز زمان آن است که با عقلانیت و دوری از اختلافات، زیر پرچم «أُمَّهْ واحِدَهْ» گرد هم آییم و از مظلومان دفاع کنیم. وحدت، عزت میآورد و تفرقه، ذلت.
