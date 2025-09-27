به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیر شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) اظهار داشت: ما فکر میکنیم عرب جاهلی که پیامبر(ص) در آن مبعوث شد، یک مشت آدم بیسواد و جاهل بودند. این اشتباه ماست چون دانش در زمان پیامبر(ص) کم نبوده است.
حجت الاسلام و المسلمین «سید ابوالحسن نواب» در گفتوگو با خبرنگار ابنا در حاشیه نشست شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در شهر تهران افزود: اشعار معلقات سَبع که در خانه کعبه آویزان بود، هنوز در تاریخ عربی نمونه ندارد. خداوند در یکسری از آیات قرآن میگوید: «یسئلونک»، از تو از برخی مسائل را سوال میکنند. پس معلوم میشود که معارفی در آنجا مطرح بوده که از پیامبر(ص) سوال میکردند.
وی با بیان اینکه، آنچه در جاهلیت بوده و امروزه وجود دارد، عصبیت و تعصب است، اضافه کرد: فردی که دخترش را زنده به گور میکرد، معلوم نیست بیسواد بوده باشد. برای اینکه اینها در طول سال از مکه تا چین میرفتند و میآمدند. کسی که این راه را میرود، آیا معارف و دانش یاد نمیگیرد؟ کسی که راه ایران و هند و چین، و این مسیر طولانی را طی میکند جاهل است؟ او جاهل نیست بلکه متعصب است. الان جماعت روشنفکر و تحصیلکردهی آمریکا بیسواد هستند؟ آنها فارغالتحصل هاروارد هستند، اما به تعصب صهیونیست گرفتار شدهاند. بنابراین معنای دوران جاهلیت بیسوادی نیست بلکه دوران جاهلیت دوران تعصب بوده است و عصبیت موجب نفهمیدن مسائل میشد.
دبیر شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در بخش دیگری از سخنان خود درباره پیشینه حضور خود در مجمع گفت: هیچ یک از اعضای شورای عالی، سابقهی حضور بنده را در مجمع ندارند. من از اولین اجلاس مجمع تا امروز همراه مجمع بودهام. به یکی از دوستان به شوخی میگفتم که من هیچ وقت نمیخواهم دبیرکل شوم چون عمر دبیرکل پنج یا ده سال است اما من سی و چند سال است که همراه مجمع هستم و همهی سوابق و خاطرات و اجلاسها را دارم. من شاید به مجمع و شورای عالی اعتراضاتی دارم اما در طول تأسیس مجمع تاکنون، این نهاد را جدی گرفتهام. یعنی همه جلسات را حاضر بودهام، همه را به دقت گوش دادهام، هر چه از دستم برآمده پیگیری کردهام و هیچ وقت مجمع را سرسری نگرفتهام. چون مجمع متعقل به اهل بیت(ع) است و تا اسم اهل بیت(ع) در آن است و نفس میکشیم و میتوانیم بیاییم، باید بیاییم و با این نهاد همکاری کنیم، و یک لحظه نباید بگوییم که فلان کار و برنامه را داشتم و دیر آمدم، این طور نمیشود باید برنامه را جدی گرفت. لذا باید مجمع را عملیاتی کنیم و به میدان عمل ببریم.
وی درباره نشست شورای عالی مجمع اظهار داشت: جمعبندی این نشست این است که هرچه در 35 سال پیش میرویم، حرفها جدیتر میشود و سازمان جدی پای کار میآید. اما در باب این اجلاس که مسئله آن رسانه بود، باید دو توپخانه را با هم مقایسه کرد. یکی توپخانه نظامی و دیگری توپخانه رسانه. هر دو توپخانه هستند، توپخانه نظامی در شبانهروز شاید ده یا پانزده بار شلیک میکند و از هزاران گلوله بیشتر از یک عدد به هدف نمیخورد اما توپخانهی رسانه، بیست و چهار ساعته و شبانهروز روشن است و جای خاصی هم ندارد. هر چه تکنولوژی بالاتر میشود، حجم عملیات توپخانه بیشتر میشود. کدام بچه، پیرمرد یا خانمی را میشناسید که در دستش موبایل نیست؟ چه کسی با مویایل نمیخوابد و بیدار نمی شود؟ چه کسی با رسانه نمیخوابد و بیدار نمیشود؟ رسانه 24 ساعته همراه ما است، موثر و تأثیرگذار است و شلیکهای آن به دقت جواب میدهد.
حجت الاسلام نواب درباره جایگاه رسانه عنوان کرد: دشمنان دنیا را با رسانه گرفتهاند. میگویند که یهودیها دنیا را گرفتهاند، برای چه؟ برای اینکه صد سال قبل فکر رسانه را کرده، رسانه را جدی گرفتهاند و سعی کردهاند تا از این راه وارد شوند. امروزه همهی رسانههای بزرگ در دست صهیونیستها است. از این رو، جنایاتی که انجام میدهند، رسانههای آنان، ماست مالی میکنند و بهگونهای پوشش میدهند مثل اینکه تخلف و جنایتی انجام نمیدهند! دنیا یکپارچه قیام کرده ولی چون رسانه در اختیار آنان است نمیگذارند صدای مظلوم به عالم برسد.
وی افزود: من خوشحال میشوم وقتی میبینیم در دفاع از مردم غزه، راهپیمایی میلیونی در سیدنی استرالیا برپا میشود اما مطمئنم که این خبر به دست من رسیده ولی به دست مخاطبهای اصلی نمیرسد. من و ایرانیها چون علاقهمند هستیم سعی میکنیم این خبرها را از گوشه و کنار دنیا جمع کنیم اما این سخن مطرح است که آیا این به دست مخاطب اروپایی، آمریکایی و کانادایی رسیده است یا نه؟ حتی معتقدم راهپیمایی سیدنی به من زودتر از اهالی کانبرا و ملبورن رسیده است. چرا؟ چون ما علاقهمند هستیم، فوری به ایران میآید و در رسانههای ایران منعکس میشود اما اساس رسانه و امهات آن در اختیار آنان است. این نگرانکننده است.
دبیر شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پایان تأکید کرد: مجمع باید برای حضور در جهان، فکر اساسی کند و اگر همه کارهای خود را تعطیل کند و به رسانه بپردازد، کار اشتباهی انجام نداده است.
