خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) _ابنا: یوگا و مدیتیشن شاید حس خوبی به بدن و ذهن بدن، اما پشت این تکنیک‌ها، یک باور بزرگ پنهانه: «تو و خدا یکی هستید، فقط یادت رفته!» (وحدت وجود). یعنی تو همون انرژی کیهانی یا آگاهی کل هستی. اما عرفان شیعی می‌گه تو مخلوقی، اما نه یک مخلوق عادی. تو «شاهکار» و «آینۀ» اون نقاش بزرگی. قرار نیست در او حل بشی و محو بشی. قراره اونقدر شفاف بشی که زیبایی‌های او رو نشون بدی.

قدرت از «انرژی کیهانی» میاد یا از «خالق انرژی»؟

طرفدارهای روش ژاپنی ریکی (انرژی‌درمانی) می‌گن یک «انرژی حیاتی جهانی» وجود داره و استادِ ریکی می‌تونه مثل یک کانال، اون رو به تو منتقل کنه تا شفا پیدا کنی. سوال اینجاست: این انرژی از کجا میاد؟ چرا به جای وصل شدن به منبع اصلی انرژی، خود رو به یک کانال واسطۀ نامطمئن متصل کنیم؟ در نگاه توحیدی، تمام قدرت و شفا دست خود خداست. قلب ما به یک «انرژی بی‌نام و نشان» وصل نمی‌شه، بلکه به منبع زنده، آگاه و مهربان تمام انرژی‌ها متصل می‌شه.

ذکر، وسیۀ تقرب یا تکنیکی برای آرامش ذهن؟

تکرار واژگان مقدس (مانترا) در مدیتیشن، ذهن رو خالی و موقتاً آرام می‌کنه؛ مثل تمرکز روی یک نقطه. اما «ذکر» در اسلام چیزی فراتر از یه تکنیک ذهن‌آگاهیه. مانترا «ذهن» رو خالی می‌کنه، ولی ذکر «قلب» رو با یاد محبوب پُر می‌کنه. تکرار «یا رحمان» و «یا غفور» برای خاموش کردن صداهای آزاردهندۀ ذهن نیست، برای برقراری رابطه زنده و دوطرفه با کانون آرامش و خودِ آرامش‌آفرینه.

اتصال معنوی با تراکنش مالی!

در روش ریکی، برای اینکه «کانال انرژی» شما باز بشه، باید پیش استاد برید و با پرداخت هزینه، فرآیندی به اسم «همسوسازی» (Attunement) رو انجام بدید. یعنی اتصال شما به این سیستم، با یک تراکنش مالی شروع می‌شه. اما اتصال معنوی، در عرفان شیعی با «بیعت» با ولیّ شروع میشه. هزینه‌اش پول نیست؛ «صدق و معرفت» توئه. یکی ادعایی شخصی و تجاریه، یکی، میثاقی معرفتی و الهی.

دنیا، آیات خدا یا سراب مایا؟

نگاه ما به دنیای اطرافمون، مسیر معنویمون رو تعیین می‌کنه. در یوگا، دنیا، «مایا» یا توهمه؛ درست مثل یک رؤیا و سراب که باید ازش بیداری شی یا فرار کنی تا به رهایی برسی. ولی در عرفان شیعی، دنیا «آیه» و نشانۀ خداست. مثل یک کتاب بزرگ که کلماتش، پدیده‌های هستی‌ان. قرار نیست ازش فرار کنی؛ قراره با دقت بخونیش تا خالق این آثار رو بشناسی.

حالا وقت انتخاب شماست

اگر دنبال حقیقت و آرامش واقعی هستی و به راه و روشی فکر می‌کنی که هم تکیه به پشتوانۀ محکم وحی داره، هم نقشۀ و ساختار عملی شریعت، و هم امضای تاریخ، پای صحت و حقانیتشه، مکتب «عرفان ناب شیعی» میزبان شماست. اینجا سلوک عرفانی با نماز شب سنجیده می‌شه، نه با کانال‌های انرژی. انتخاب با شماست!

منبع:

سایت تبیان