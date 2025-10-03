تهدیدی بنام حرف‌ نزدن در زندگی زناشویی و راهکارها

خیلی از زن و شوهرها از این‌که دیگر حرفی برای گفتن به هم ندارند احساس نارضایتی می‌کنند؛ گرچه آن‌ها احساس می‌کنند این یک اتفاق طبیعی است اما حرف‌نزدن در زندگی زناشویی می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای ارتباط زن و شوهر باشد.