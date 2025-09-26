به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ موافقتنامه اجرایی ساخت و احداث چهار واحد نیروگاه اتمی از نوع نسل سوم و پیشرفته به ارزش ۲۵ میلیارد دلار در سیریک هرمزگان بین شرکت ایران هرمز و شرکت پروژه روس اتم امضا شد.
«بهروز کمالوندی» سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران پیش از این و با اشاره به سفر «محمد اسلامی» رئیس این سازمان به مسکو بیان کرده بود: مجمع جهانی اتم که به مناسبت هشتادمین سالگرد فعالیتهای اتمی روسیه برگزار شد، فرصتی برای بازدیدهای متعدد مهندس اسلامی و هیئت همراه از صنایع مختلف اتمی روسیه بود که در جریان آنها مذاکرات و توافقاتی بهویژه در حوزه ساخت نیروگاههای بزرگتر از بوشهر با ظرفیت ۱۲۰۰ مگاوات انجام گرفت که در مجموع چهار واحد با ظرفیت نزدیک به پنج هزار مگاوات در جنوب کشور را شامل میشود.
سفر تیمی از روسیه به ایران کمالوندی گفت: موضوع نیروگاههای کوچک مقیاس نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا آینده جهان به سمت چنین نیروگاههایی پیش میرود. این نیروگاهها مدولار بوده و قابلیت تکثیر دارند. ما میتوانیم بخش مهمی از فناوری ساخت آنها را از روسیه دریافت کنیم. در این راستا یادداشت تفاهمی امضا شد و قرار است برای پیگیریهای بعدی تیمی از روسیه به ایران سفر کند.
وی تصریح کرد: در مجموع، این سفر بسیار موفقیتآمیز بود و زمینهساز گسترش هرچه بیشتر همکاریها در زمینه ساخت نیروگاههای هستهای بزرگ و کوچک و همچنین توسعه دیگر شاخههای علمی مرتبط با صنعت هستهای از جمله گداخت و تولید رادیوداروها خواهد شد. انشاءالله در آینده روابط دو کشور در این زمینه بیش از پیش گسترش می یابد.
همچنین «محمد اسلامی»، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و «سرگئی تیسیلیوف»، وزیر انرژی روسیه بهمنظور توسعه تعاملات بهویژه در حوزههای انرژی اتمی و اقتصادی دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار، مسائلی نظیر فراهم کردن تسهیلات و پیشبرد پروژههای مشترک، بهویژه در حوزه انرژی اتمی مطرح شد.
اسلامی نیز در این نشست بر اهمیت همکاریهای راهبردی تاکید کرد و تیسیلیوف در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت فعالیتهای کمیسیون مشترک به رییس سازمان انرژی اتمی ایران ارائه داد.
