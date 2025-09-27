به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در نوزدهمین نشست از سلسله نشست‌های «وضعیت‌شناسی مهاجرین افغانستانی در ایران» که عصر چهارشنبه (۲ مهر ۱۴۰۴) در خانه اندیشه‌ورزان تهران برگزار شد، جمعی از پژوهشگران به بررسی موضوع «امت اسلامی و نظم نوین منطقه‌ای؛ افقی نو برای مسئله افغانستان و مهاجرین» پرداختند.

در آغاز نشست، هاشم احمدی، دبیر نشست، با مرور تجربه چهار دهه مواجهه ایران با مهاجرین افغانستانی، به شکست الگوهای سیاسی مختلف در افغانستان از مارکسیسم تا لیبرال دموکراسی اشاره کرد و گفت: «اکنون، نظریه امت اسلامی می‌تواند به عنوان یک آلترناتیو جدی برای عبور از بن‌بست‌های موجود مطرح شود. پرسش اصلی اینجاست که چگونه این نظریه از سطح شعار به یک برنامه عملیاتی تبدیل گردد.»

حجت‌الاسلام محمد قطرانی، مسئول مرکز رسانه‌ای شعوبا و از سخنرانان نشست، با طرح پرسشی بنیادین گفت: «جوامع اسلامی در برابر تمدن مسلط غرب چه باید بکنند؟ بدون پاسخ به این سوال، گفت‌وگو درباره امت اسلامی ناتمام خواهد ماند.» او مقاومت را عنصر قوام‌بخش امت اسلامی دانست و افزود: «تمدن اسلامی تنها زمانی متولد می‌شود که ما این نفی را در مقابل نظام موجود دنیا به صورت جدی در دستور کار قرار دهیم. عنصری که سوریه را نگه داشت، مقاومت بود، نه صرفاً اسلام به معنای انتزاعی آن.»

قطرانی در ادامه به ضرورت ادبیات‌سازی جدید برای مفهوم امت اسلامی اشاره کرد و نمونه «خون شریک» میان ایران و افغانستان را تلاشی برای عینی‌سازی این مفهوم دانست. او هشدار داد: «اگر نخبگان نتوانند پاسخی روشن به سوال مواجهه با غرب بدهند، ادبیات امت اسلامی در حد شعار باقی خواهد ماند و چالش‌های روبنایی همچنان تداوم خواهد یافت.»

در بخش دیگری از نشست، حجت‌الاسلام مجتبی عرب، مسئول سابق بنیاد نهضت، با تبیین دیدگاه امام خمینی(ره) درباره تکامل عالم، ایران را «پروژه‌ای برای تحقق الگوی مقاومت و زمینه‌ساز ظهور» توصیف کرد. او گفت: «نقشه ایران امروز، مرزهای تحمیلی انگلیس است؛ اما پروژه ایران، نقشه تحقق تمدن منطقه‌ای است که اسرائیل را در نقطه ثقل خود هدف قرار می‌دهد. این پروژه، نیازمند پیوند حقیقی با ملت‌هایی مانند افغانستان است.»

نشست با پرسش و پاسخ میان شرکت‌کنندگان و سخنرانان درباره موانع عملیاتی شدن نظریه امت اسلامی ادامه یافت و بر اهمیت تبدیل این گفتمان به برنامه‌های عینی در حوزه مهاجرین تأکید شد.

انجمن راحل با برگزاری این نشست‌ها می‌کوشد مسأله مهاجرین افغانستانی را از حاشیه به متن گفتمان‌های فکری و اجتماعی بازگرداند و راهکارهایی پایدار و عزتمندانه برای ساماندهی آنان در چارچوب امت اسلامی ارائه کند.

...

پایان پیام/