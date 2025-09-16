به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از خبرگزاری ایراف، نشست «وضعیت‌شناسی مهاجرین افغانستانی در ایران» با محوریت موضوع «پیوندهای تمدنی ایران و افغانستان» به همت انجمن راحل در خانه اندیشمندان برگزار شد.

محمدهادی همایون، استاد دانشگاه امام صادق(ع)، در این نشست اظهار داشت که نگاه غالب در ایران به مهاجران افغانستانی از ابتدا محدود به نیروی کار بود و کمتر توجهی به بعد امت اسلامی و پیوندهای دینی و فرهنگی دو ملت شد.

او با انتقاد از این رویکرد گفت: «متأسفانه در جامعه ما گفتمان برتری نژادی جایگزین امت‌گرایی قرآنی شده است، در حالی‌که همه انسان‌ها بازماندگان کشتی نوح‌اند و هیچ نژادی بر دیگری برتری ندارد.»

وی با اشاره به اشتراکات تاریخی و تمدنی ایران و افغانستان، افزود: «ما از نظر نژادی، زبانی، فرهنگی و دینی به هم نزدیک هستیم. چرا باید یکدیگر را بیگانه بخوانیم؟ این نگاه بیشتر در میان به‌اصطلاح روشنفکران رواج دارد، نه در میان مردم عادی که سال‌ها با مهاجران افغانستانی در هم تنیده‌اند.»

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش، گفتمان امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب را در زمینه امت اسلامی و تمدن نوین اسلامی مورد بررسی قرار داد و تأکید کرد که حرکت در مسیر امت‌گرایی باید با ظرفیت مردمی و نخبگان همراه باشد، نه صرفاً وابسته به دولت‌ها.

همایون با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، آن را نمونه‌ای از اتحاد تمدنی دانست و خاطرنشان کرد: «این جنگ، نبرد تمام باطل در برابر حق بود. اگر ایران شکست می‌خورد، افغانستان و دیگر کشورهای محور مقاومت نیز دچار شکست می‌شدند.»

او در پایان، با تأکید بر ضرورت مقابله با مهاجرستیزی، گفت: «در همان جنگ دوازده‌روزه، ما شهید افغانستانی داشتیم. با هر موشک ایرانی، دل مردم افغانستان شاد می‌شد. نمی‌توان این همگرایی را نادیده گرفت. باید به گفتمان امت اسلامی بازگردیم و بر اساس آن آینده‌ای مشترک بسازیم.»

