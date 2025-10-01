از «مدافعان حرم» تا «جاسوسان خیالی»؛ گزارش اختصاصی از نشستی درباره مهاجرین افغانستانی + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست با اجرای رضا عطایی، دبیر کارگروه اجتماعی ـ سیاسی انجمن راحل آغاز شد. او در سخنان مقدماتی تأکید کرد که مسئله اساسی درک این تناقض است: «چگونه مهاجرینی که در جبهه‌ها و در دفاع از حرم در کنار ایرانیان جنگیدند، امروز در روایت‌های مهاجرهراسانه به جاسوس و عامل نفوذ بدل شده‌اند؟» عطایی این پرسش را محور گفت‌وگوهای نشست خواند.

عرب‌اسدی: «مهاجرت فعل حقیقی است، نه مجازی»

دکتر حسین عرب‌اسدی، عضو هیأت علمی مرکز آموزش مدیریت دولتی، با ارائه تحلیلی نظری از مسئله مهاجرین، سه گفتمان متفاوت در این حوزه را مطرح کرد:

مهاجرت مبدأپایه (پناهندگی) مهاجرت مقصدپایه (جذب امکانات) مهاجرت گفتمانی (بخش از یک پروژه تمدنی)

او تصریح کرد که «هر سیاستی که بر دو گفتمان اول تکیه کند، محکوم به شکست است» و هشدار داد: «وقتی روایت‌های مجازی جای واقعیت زیسته را می‌گیرند، سیاست‌های امنیتی و اجتماعی به خطا می‌روند.»

نقد دیوارکشی؛ «مرزها محصول استعمار است»

عرب‌اسدی با اشاره به مفهوم «ام‌القرای جهان اسلام» در گفتمان انقلاب اسلامی گفت:

«اگر ایران ام‌القرا باشد، مهاجر نه پناهنده است و نه مزاحم؛ بلکه سفیر و پیونددهنده تمدنی است.»

او ساختن دیوار مرزی میان ایران و افغانستان را «خلاف گفتمان ام‌القرایی» دانست و افزود: «این همان چیزی است که دشمنان می‌خواهند تا پیوندهای طبیعی ملت‌ها را قطع کنند.» عرب‌اسدی همچنین ازدواج‌های میان دو ملت و «اختلاط اجتماعی» را عامل قوام‌بخش تمدن اسلامی برشمرد.

زنگنه: «دیگری‌سازی از مهاجرین؛ پروژه‌ای رسانه‌ای»

در بخش دوم نشست، رضا زنگنه، فعال فرهنگی و رسانه‌ای، از زاویه رسانه‌ای به موضوع پرداخت و با نقد شدید فضای خبری و شبکه‌های اجتماعی گفت: «روند دیگری‌سازی از افغانستانی‌ها با تولید گزینشی محتوا آغاز می‌شود، با اغراق و بازپخش مکرر تقویت می‌شود و نهایتاً با تقسیم‌بندی‌های هویتی و زبانی، روایت غالب می‌سازد.»

او تأکید کرد که این روند در صورت بی‌پاسخ ماندن، جامعه را به سوی «نرمالیزه‌شدن تحقیر» و حتی «تئوریزه‌شدن فاشیسم فرهنگی» سوق خواهد داد.

«زبان فارسی، سرمایه مشترک دو ملت»

زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاریخچه پیوندهای فرهنگی گفت: «زبان فارسی بزرگترین سرمایه مشترک ماست، اما امروز همین عامل وحدت‌بخش هدف پروژه‌های تفرقه‌افکن قرار گرفته است.»

او همچنین برخی رسانه‌های داخلی را متهم کرد که در دام این پروژه‌ها گرفتار شده‌اند: «کسانی که دیروز طالبان را تطهیر می‌کردند، امروز مهاجرین بی‌پناه را مقصر مشکلات می‌دانند.»

مهاجرت به مثابه فرصت تمدنی

این نشست که در خانه اندیشه‌ورزان تهران برگزار شد، بخشی از سلسله‌نشست‌های «وضعیت‌شناسی مهاجرین افغانستانی در ایران» انجمن راحل بود. سخنرانان تأکید کردند که مهاجرت باید نه یک تهدید امنیتی، بلکه یک ظرفیت تمدنی تلقی شود و سیاست‌گذاری‌ها بر اساس واقعیت‌های میدانی، نه روایت‌های رسانه‌ای معوج، شکل گیرد.

