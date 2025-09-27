اعزام 36 نفر از مددجویان سالمند کمیته امداد به مشهد مقدس

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «عباس فلاحتی» معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان امروز شنبه، 5 مهر 1404 در گفت‌وگویی با اعلام اینکه حدود 55 درصد مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان گیلان را سالمندان تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: این عزیزان در طول سال از خدمات کمک هزینه معیشت، خدمات بهداشتی و درمانی، تأمین جهیزیه فرزندان، وام کارگشایی، ودیعه مسکن، اردوهای زیارتی، هزینه‌های نگهداری، تأمین مسکن و ارائه خدمات عمرانی، آموزش‌های فکری، فرهنگی و مشاوره ای بهره مند می باشند.

وی، با اشاره به اینکه 83 هزار و 471 خانوار از مددجویان کمیته امداد، سالمند هستند، گفت: این تعداد خانوار شامل 110 هزار و 142 نفر می شوند که به مناسبت هفته تکریم سالمندان و با هدف ترویج و احیاء ارزش‌های اسلامی در راستای تجلیل و تکریم این افراد، برنامه‌های متنوع از سوی این نهاد برای ایشان اجرا می گردد.

فلاحتی، با برشمردن محورهای اصلی تکریم سالمندان، خاطرنشان کرد: تکریم سالمندان و تقویت جایگاه آنان، ارتقاء فرهنگ عمومی حمایت ویژه از سالمندان، تبیین توانمندی ها و اثرگذاری سالمندان در اجتماع و خانواده، تقویت بستر تعاملات و ارتباطات درون و برون‌سازمانی خدمات تخصصی به سالمندان و ارتقاء سطح عزت‌نفس و اعتماد به ‌نفس در آنان، از جمله محورهای اصلی تکریم سالمندان است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان، با بیان اینکه کمک های مستمر در طول سال به سالمندان تحت پوشش تخصیص می یابد، افزود: پرداخت کمک هزینه تأمین لوازم ضروری زندگی، پرداخت تسهیلات مسکن، پرداخت کمک هزینه ازدواج و تسهیلات خود اشتغالی به فرزندان سالمندان، پرداخت وام کارگشایی به سالمندان متقاضی، از سایر خدماتی است که به مددجویان سالمند تحت حمایت ارائه می گردد.

وی، ادامه داد: توزیع بسته سلامت بین سالمندان و تحویل آن به درب منازل این افراد، تأمین سبد مواد غذایی و کمک به هزینه نگهداری سالمندان نیازمند به نگهداری در منزل و سرای سالمندان، از جمله دیگر اقدامات این نهاد برای این اقشار می باشد.

فلاحتی در ادامه با اشاره به برخی از برنامه های این نهاد طی هفته تکریم منزلت سالمندان، گفت: بازدید مددجویان بستری در آسایشگاه سالمندان و دلجویی از آنان، بازدید از خانواده های دارای سالمند، برپایی پایگاه های مجازی مشاوره و ارائه خدمات مشاوره سلامت به صورت مجازی و تلفنی، برگزاری برنامه های فرهنگی، ورزشی، هنری و مسابقات متناسب با سالمندی از جمله خدماتی است که در طول این هفته به طور ویژه تر به مددجویان سالمند تحت حمایت ارائه خواهد شد.

فلاحتی با تأکید بر اینکه تقویت روحیه معنوی سالمندان تحت حمایت همواره مور توجه می باشد، افزود: به مناسبت این هفته، 36 نفر از مددجویان سالمند به مشهد مقدس اعزام گردیده اند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان، در پایان به نیازهای اساسی سالمندان تحت حمایت اشاره و تصریح کرد: تأمین هزینه‌های درمانی و تجهیزات پزشکی شامل تشک مواج، ویلچر، تخت طبی، دستگاه اکسیژن ساز، واکر و همچنین لوازم مصرفی بهداشتی از جمله نیازهای ضروری سالمندان تحت حمایت است و نیکوکاران می‌توانند با همکاری کمیته امداد در تأمین این نیازها به سالمندان کمک کنند.

