رئیس بخش بانوان مجلس وحدت مسلمین پاکستان:

رهروان راه شهید نصرالله، ادامه‌دهنده مسیر مقاومت در منطقه هستند

۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۹
رئیس بخش بانوان مجلس وحدت مسلمین پاکستان تأکید کرد که مسیر شهید نصرالله با قدرت و اتحاد نیروهای مقاومت ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  معصومه نقوی، رئیس بخش بانوان مجلس وحدت مسلمین پاکستان، در پیامی به مناسبت اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله ، نیم‌قرن خدمات شهید نصرالله، جهاد فی سبیل‌الله و تلاش‌های مداوم ایشان برای عظمت، عزت و سربلندی اسلام و مسلمانان و مواضع شجاعانه در برابر استکبار جهانی را بخش درخشانی از تاریخ انسانی و اسلامی دانست.

وی افزود که شهید نصرالله تمام زندگی، فرزندان و هر آنچه داشت را در راه خدا فدا کرد.

خانم نقوی تأکید کرد که شهید نصرالله راهی را پیمود که پیروزی آن وعده داده شده است و این مسیر توسط نیروهای شجاع لبنان، سوریه، عراق، یمن و ایران ادامه خواهد یافت. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب، فرموده‌اند، سرنوشت این منطقه توسط نیروهای مقاومت و به‌ویژه حزب‌الله رقم خواهد خورد.

رئیس بخش بانوان مجلس وحدت مسلمین پاکستان ضمن انتقاد از اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی بیان کرد: این رژیم با اعمال خشونت‌آمیز خود، مسیر نابودی خود را هموار می‌کند و آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبان جهان را علیه خود متحد و مصمم می‌سازد. 

وی هشدار داد که خشم جهانی علیه صهیونیسم هر لحظه می‌تواند فوران کند و سیلابی ایجاد نماید که هر نشانی از صهیونیسم را نابود کند.

وی در پایان از امت اسلام خواست که در میدان حق و باطل با زبان، قلم، عمل و هر راه ممکن از حق حمایت کرده، با ظلم مقابله کنند و نقش انسانی و اسلامی خود را در جامعه ایفا نمایند. 
 

