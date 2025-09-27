امام جمعه شیعیان مزار شریف: راه حل مبارزه با آمریکا تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین غلام عباس فیاضی، امام جمعه شیعیان شهر مزار شریف در خطبه دوم نماز جمعه این هفته (۴ مهر) مرکز استان بلخ افغانستان درباره مناسبت‌ها و اتفاقات اخیر مذهبی و ملی نکاتی بیان کرد.

وی در ابتدا ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام را که در آستانه ولادتشان هستیم تبریک گفت و ادامه داد: فردا روز جهانی گردشگری است که در دنیا هم جایگاهی دارد. کشور ما افغانستان نیز دارای منظره های طبیعی زیبا و مناطق گردشگری خوبی است و مسئولین کشور می‌توانند از این طریق یک رونق اقتصادی برای کشور و ملت ایجاد کنند.

فیاضی در رابطه با سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر پس گرفتن پایگاه هوایی بگرام افغاانستان از طالبان اشاره کرد و گفت: اگر بین ملت و دولت فاصله نیفتد و دولت یک دولت فراگیر و ملی باشد، آمریکا هیچ وقت به هدفش نمی‌رسد. اما اگر فاصله باشد آنوقت غرب به مقصد خود می‌رسد.

وی با بیان اینکه راه درست مبارزه کردن، شعار دادن و محکوم کردن نیست، دو اصل را برای مبارزه با آمریکا بیان کرد:

۱- مسئولین کشور باید دست از تک روی بردارند و یک دولت ملی و فراگیر و همه شمول ایجاد کنند.

۲- مسئولین سعی کنند افغانستان را قوی کنند، چرا که افغانستان ضعیف آسیب پذیر است.

