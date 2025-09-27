  1. صفحه اصلی
امام جمعه شیعیان مزار شریف: راه حل مبارزه با آمریکا تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان است

۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۴
امام جمعه شیعیان مزار شریف: راه حل مبارزه با آمریکا تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان است

امام جمعه مزار شریف در خطبه دوم نماز جمعه این هفته به سخنان رئیس جمهور آمریکا درباره پس‌گیری پایگاه هوایی بگرام اشاره کرد و راه حل مبارزه با آمریکا را تشکیل یک حکومت ملی و فراگیر در افغانستان دانست.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین غلام عباس فیاضی، امام جمعه شیعیان شهر مزار شریف در خطبه دوم نماز جمعه این هفته (۴ مهر) مرکز استان بلخ افغانستان درباره مناسبت‌ها و اتفاقات اخیر مذهبی و ملی نکاتی بیان کرد.

وی در ابتدا ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام را که در آستانه ولادتشان هستیم تبریک گفت و ادامه داد: فردا روز جهانی گردشگری است که در دنیا هم جایگاهی دارد. کشور ما افغانستان نیز دارای منظره های طبیعی زیبا و مناطق گردشگری خوبی است و مسئولین کشور می‌توانند از این طریق یک رونق اقتصادی برای کشور و ملت ایجاد کنند.

 فیاضی در رابطه با سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر پس گرفتن پایگاه هوایی بگرام افغاانستان از طالبان اشاره کرد و گفت: اگر بین ملت و دولت فاصله نیفتد و دولت یک دولت فراگیر و ملی باشد، آمریکا هیچ وقت به هدفش نمی‌رسد. اما اگر فاصله باشد آنوقت غرب به مقصد خود می‌رسد.

وی با بیان اینکه راه درست مبارزه کردن، شعار دادن و محکوم کردن نیست، دو اصل را برای مبارزه با آمریکا بیان کرد: 

۱- مسئولین کشور باید دست از تک روی بردارند و یک دولت ملی و فراگیر و همه شمول ایجاد کنند.

۲- مسئولین سعی کنند افغانستان را قوی کنند، چرا که افغانستان ضعیف آسیب پذیر است.

