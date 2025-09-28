به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی در نشست خبری و رونمایی از پوستر آغاز بیست و هشتمین دوره ازدواج دانشجویی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و محور مقاومت و همچنین شهید سید حسن نصرالله، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای دانشگاهی اظهار داشت: این گردهمایی، بهانهای است برای برگزاری یک برنامه ارزشمند و فرخنده؛ یعنی ازدواج دانشجویی، که یکی از موفقترین طرحها در عرصه فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و کشور به شمار میرود.
وی با اشاره به حضور جوانان پرنشاط، نخبگان دانشگاهی و دانشجویانی که در سن ازدواج قرار دارند، تأکید کرد: برنامهریزی برای تسهیل ورود این عزیزان به عرصه مهم زندگی مشترک و ازدواج، از مسئولیتها و مأموریتهای اصلی دانشگاههاست.
حجتالاسلام والمسلمین رستمی گفت: از سوی دیگر، بدخواهان کشور علاقه ندارند فضای دانشگاهی به سمت ترویج سبک زندگی سالم و عاری از آسیبهای اجتماعی حرکت کند و همواره تلاش کردهاند با ایجاد آسیبهایی همچون حاشیهنشینی، فقر و سایر معضلات اجتماعی، جامعه ایران را هدف قرار دهند؛ درحالیکه ازدواج یکی از مؤثرترین راهکارهای پیشگیری و ابزارهای تقویت بنیانهای فردی و اجتماعی برای جوانان است.
وی تصریح کرد: ازدواج دانشجویی از این منظر یک طرح راهبردی نظام محسوب میشود و همه دستگاههای آموزش عالی در اجرای آن مشارکت دارند و پای کار می آیند. یکی از پایدارترین ازدواجها، ازدواجهایی است که در این طرح صورت میگیرد، برنامههای همسانگزینی و مشاورههای حین و پس از ازدواج و خدمات آموزشی به این زوج ها و تشرف به مضجع شریف امام رضا(ع) از عواملی است که شاهد ازدواجهای پایدار در طرح ملی همسفر تا بهشت هستیم.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اشاره به نتایج مثبت این طرح گفت: بر اساس مطالعه دقیق با همکاری مرکز ثبت احوال کشور و بررسی بیش از ۳۰۰ هزار کد ملی شرکتکنندگان سالهای گذشته، میزان وقوع طلاق در میان زوجهایی که در این طرح شرکت کردهاند پنج و هشت دهم درصد و به عبارتی کمتر از ۶ درصد بوده است. این آمار نشان میدهد ازدواجهای دانشجویی از پایدارترین و موفقترین ازدواجها در کشور هستند.
حجتالاسلام والمسلمین رستمی دلایل این موفقیت را آموزشهای مناسب برای انتخاب همسر، آموزشهای دینی ارزشمند، مشاورههای روانشناسی، و عنایت امام رضا(ع) دانست و تأکید کرد: ازدواج آسان، آگاهانه، بههنگام و پایدار باید در جامعه دانشگاهی ترویج شود. این هدف کلی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها از برگزاری این دوره ها است. هدف دیگر تشویق و انگیزه بخشی برای فرزند آوری با توجه به موضوع مهم جمعیت و ارزش فرزند دار شدن به هنگام می باشد.
وی افزود: در این دوره علاوه بر آموزش مهارتهای زندگی مبتنی بر آموزههای اسلامی و روانشناسی، مسئله تشویق به فرزندآوری نیز بهعنوان یک هدف ملی دنبال میشود. قانون حمایت از جمعیت و خانواده نیز در این راستا اهمیت ویژه دارد. همچنین تجربه تشرف به بارگاه امام رضا(ع) در آغاز زندگی مشترک، خاطرهای ماندگار و معنوی برای زوجهای دانشجو رقم خواهد زد.
حجتالاسلام والمسلمین رستمی با اشاره به مهمترین چالش این برنامه یعنی مشارکت و تأمین هزینهها گفت: با توجه به تغییرات در هزینههای برگزاری، حمایتهای مالی بیشتر میتواند موجب ارتقای ظرفیتها و اثربخشی این طرح شود و امیدواریم مسئولان تصمیمگیر در حوزه بودجه، توجه بیشتری به این بخش داشته باشند تا شاهد دورهای باشکوهتر و موفقتر از سالهای گذشته باشیم.
در ادامه این نشست، حجتالاسلام والمسلمین سعید کرمی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، با ارائه جزئیات برنامههای گذشته و گزارش ویژه از بیستوهفتمین دوره ازدواج دانشجویی، گفت: اعزام کاروانهای ازدواج دانشجویی از ۱۰ آبان ماه آغاز میشود و تلاش خواهد شد پیش از فرارسیدن ماه مبارک رمضان بخش عمده این اعزامها انجام گیرد. هرچند به دلیل محدودیتهای موجود، ظرفیت پوشش درخواستها عملاً به ده هزار نفر محدود خواهد بود. شرکتکنندگان به صورت جمعی و با هویت دانشگاهی مشرف خواهند شد و در کنار فعالیتهای آموزشی، نشستهایی با رؤسای دانشگاهها و مسئولان مراکز آموزش عالی برگزار میشود. همچنین آیین استقبال ویژه از سوی دانشگاهها پیشبینی شده است.
وی تصریح کرد: امکان ثبتنام فردی نیز وجود دارد و هر دانشجو میتواند بدون محدودیت زمانی، در این طرح شرکت کند. دستاورد مهم ازدواج دانشجویی کاهش جدی آمار طلاق بوده و به باور ما مهمترین عوامل پایداری این ازدواجها، آموزشهای فرهنگی و مهارت زندگی، تشرف به بارگاه امام رضا(ع) و برگزاری ازدواج در سن و زمان مناسب در فضای دانشگاهی است.
معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها افزود: هدفگذاری امسال بر آموزش مهارتهای ارتباط با همسر و خانواده، و نکاتی مؤثر بر پایداری زندگی مشترک است. این برنامه همچنان بر ترویج فرهنگ ازدواج آسان، آگاهانه، بههنگام و پایدار متمرکز خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: با وجود ظرفیت محدود، امیدواریم با همکاری دستگاههای مسئول و تخصیص بودجه لازم، به نقطهای برسیم که هر دانشجویی که در فضای دانشگاه ازدواج میکند، امکان حضور در این طرح را داشته باشد. هرچند فعلاً از این هدف فاصله داریم، اما با برنامهریزی و حمایتهای آینده، تحقق کامل این هدف ممکن خواهد شد.
در ادامه نشست، سید وحید هاشمینژاد، مدیر مرکز فرهنگی آموزشی دانشگاهیان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، با ارائه جزئیات بیستوهفتمین دوره ازدواج دانشجویی گفت: این دوره با حضور پرشور دانشجویان از ۲۹ آبانماه تا ۱۹ اردیبهشتماه در قالب ۳۹ کاروان چهارروزه برگزار شد.
وی افزود: در این بازه زمانی، ۱۴۲۲۰ زوج دانشجو ثبتنام کردند و توانستیم میزبان حدود ۸۲۰۰ زوج در مشهد مقدس باشیم که بیش از ۷۰ درصد زوجهای ثبتنامی را شامل میشود. به ازای هر زوج، ۱۷ ساعت دوره آموزشی و به طور میانگین ۸ ساعت فعالیت فرهنگی اجرا شد. همچنین ۱۳۶۰ زوج از مشاوره فردی بهرهمند شدند.
هاشمینژاد با اشاره به نتایج نظرسنجی افزود: ۸۸ درصد دانشجویان شرکتکننده رضایت خود را از این دوره اعلام کردند. مدیر مرکز فرهنگی آموزشی دانشگاهیان ادامه داد: یکی از برنامههای شاخص این دوره، رویداد کتابخوانی پند بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب در حوزه خانواده بود که مجموعاً ۹۷۵۰ ساعت کتابخوانی زوجی را رقم زد و بهعنوان یکی از بزرگترین رویدادهای کتابخوانی گروهی شناخته شد. همچنین ۱۰۵۰۰ زوج پیش از اعزام در دورههای آموزش مجازی شرکت کردند و به ازای هر زوج، ۸ ساعت آموزش برگزار شد که در مجموع ۸۴ هزار ساعت آموزشی را شامل شد.
وی تحکیم بنیان خانواده، ترویج فرزندآوری، صیانت از جمعیت، و تشویق به ازدواج آسان، آگاهانه و بههنگام را از محورهای اصلی عنوان کرد و گفت: این دورهها فرصتی برای آشنایی زوجهای جوان با مهارتهای ارتباطی، مدیریت خانواده و سبک زندگی اسلامی-ایرانی فراهم کرده و شبکهای از خانوادههای متعهد دانشگاهی ایجاد کرده است.
در بخش آمار استانی، هاشمینژاد تصریح کرد: حدود ۲۰۰۰ واحد دانشگاهی در سامانه ثبت شدهاند که ۲۰ درصد آنها مربوط به استان تهران است؛ ثبتنام ازدواج دانشجویی در تهران ۹ درصد رشد داشته است. پس از تهران، استان اصفهان با سهم ۱۳ درصدی دانشگاهها و ۱۸ درصدی ثبتنامیها، ۵ درصد رشد داشته و سپس استانهای قم و یزد در رتبههای بعدی قرار دارند.
به تفکیک وزارتخانهها، ۳۱ درصد ثبتنامها مربوط به وزارت علوم، ۱۰ درصد وزارت بهداشت، ۱۳ درصد دانشگاه فرهنگیان، ۲۲ درصد دانشگاه آزاد، ۴ درصد دانشگاه ملی و مهارت، ۱۰ درصد دانشگاه پیام نور و ۱۰ درصد سایر مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی بوده است.
گفتنی است در پایان این نشست خبری از پوستر بیست و هشتمین دوره ازدواج دانشجویی نیز رونمایی شد.
