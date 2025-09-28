به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان در سخنرانی خود در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست که مانع فعالیت تروریست‌ها علیه پاکستان شود.

وی با بیان این‌که گروه‌هایی چون تحریک طالبان پاکستان، جنبش آزادی‌بخش بلوچستان و تیپ مجید، از خاک افغانستان علیه کشورش فعالیت می‌کنند، تأکید کرد: ما انتظار داریم که حکومت افغانستان اقدامات مؤثر علیه گروه‌های تروریستی انجام دهد و باید اطمینان دهند که از خاک افغانستان بر علیه هیچ کشوری استفاده نمی‌شود.

نخست وزیر پاکستان در ادامه سخنان خود با اشاره به این‌که کشورش در زمینه کمک‌های بشردوستانه و زمینه‌های دیگر با افغانستان همکاری دارد، افزود: پاکستان مستقیماً در افغانستان صلح‌آمیز نقش دارد. ما باور داریم که کلید توسعه و رفاه در ثبات و اتصال منطقه‌ای نهفته است. پاکستان به همکاری با همه شرکا برای ارائه کمک‌های بشردوستانه، ارتقای بهبود اقتصادی و تشویق چارچوب سیاسی فراگیر در افغانستان ادامه می‌دهد.

شهباز شریف که چهارمین مقام بلند پایه‌ای است که در این دور نشست عمومی سازمان ملل درباره افغانستان صحبت می کند، در سخنرانی خود به محدودیت‌های زنان در افغانستان هم اشاره کرده و گفت: حکومت سرپرست افغانستان باید حقوق بشر و مخصوصا حقوق زنان را تأمین کند.

