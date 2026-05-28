به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دست‌کم ۱۶ نفر، که بیشتر آنان را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند، بر اثر آتش‌سوزی در خوابگاه یک مدرسه شبانه‌روزی دخترانه در کنیا جان خود را از دست دادند و ۷۳ نفر نیز زخمی شدند. یک منبع پلیس روز پنجشنبه اعلام کرد این حریق که شبانه رخ داد، تلفات سنگینی برجای گذاشته اما هنوز جزئیات بیشتری درباره قربانیان منتشر نشده است.

به گفته صلیب سرخ کنیا، این حادثه ساعت ۳:۳۰ بامداد پنجشنبه به وقت محلی در مدرسه دخترانه اوتومیشی در منطقه غیل‌غیل، در حدود ۱۰۰ کیلومتری شمال نایروبی، گزارش شد. این نهاد اعلام کرد تیم‌هایی را به محل حادثه اعزام کرده است، اما از ارائه آمار دقیق قربانیان خودداری کرد. در همین حال، شماری از والدین دانش‌آموزان با نگرانی فراوان خود را به مدرسه رسانده و در محوطه آن تجمع کردند تا از وضعیت فرزندانشان مطلع شوند.

پلیس کنیا اعلام کرد وزیر کشور، کیپشومبا مورکومن، و معاون کمیسر پلیس، الیود لاگات، در محل حادثه حضور یافته‌اند. همچنین محمد امین، رئیس اداره تحقیقات جنایی، مسئولیت بررسی اولیه علت آتش‌سوزی را برعهده گرفته است. مدارس شبانه‌روزی در کنیا پیش‌تر نیز بارها شاهد حریق‌های مرگبار بوده‌اند؛ از جمله در سپتامبر ۲۰۲۴ که ۲۱ دانش‌آموز در آتش‌سوزی یک خوابگاه در نزدیکی نیری جان باختند و در سال ۲۰۰۱ نیز ۶۷ دانش‌آموز در حادثه‌ای مشابه در ماچاکوس کشته شدند.

.

.............

پایان پیام