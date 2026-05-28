به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تهدید اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، علیه عمان با واکنش تند و گسترده شخصیتهای سیاسی، دانشگاهی و رسانهای این کشور مواجه شد.
ترامپ پیش از این در یک سخنرانی در پایگاه نظامی «فورت مایرز» گفته بود: «تنگه هرمز برای همه باز خواهد بود و ما از آن محافظت خواهیم کرد.» او در ادامه افزود: «اگر عمان مانند هر کشور دیگری عمل نکند، مجبور خواهیم شد آن را منفجر کنیم.»
حاتم الطائی: تهدید ترامپ نشانه شکست او در منطقه است
در واکنش به این یاوهگوییها، حاتم الطائی، سردبیر روزنامه «الرؤیة»، اظهارات ترامپ را به «بحران عمیق و پیچیده» او مرتبط دانست و گفت: ترامپ «قادر به جنگیدن نیست» و «شکست او در پیشبرد توافقات ابراهیم» دلیل این اظهارات است. وی در ادامه گفت: «ترامپ برای توجیه شکست خود در حل مسائل منطقه، از تهدید و تخریب استفاده میکند.»
سیف المعمری: عمان در موضع خود ثابت قدم است
سیف المعمری، استاد دانشگاه، این اظهارات را تلاشی برای «به حاشیه راندن نقش عمان» و موضع این کشور در قبال جنگ آمریکا-اسرائیل علیه ایران خواند و گفت: «عمان در موضع خود در قبال جنگ آمریکا-اسرائیل علیه ایران ثابت قدم است و حاضر نیست در آن دخالت کند.»
نصر البوسعیدی: ترامپ «احمق و تروریست» است
نصر البوسعیدی، پژوهشگر، ترامپ را «احمق و تروریست» خواند و گفت عمان «حقیقت او را فاش کرده» و نشان داده که ترامپ «تحت نفوذ پروژه صهیونیستی» است. وی تأکید کرد: «ترامپ با استفاده از زبان تهدید و ارعاب، سعی در گمراه کردن افکار عمومی دارد.»
عمان با زبان تهدید اداره نمیشود
محمد سعید الفطیسی، پژوهشگر سیاسی، تأکید کرد که عمان «با زبان سازش یا وابستگی خطاب نمیشود» و به گفتههای سلطان قابوس مبنی بر توانایی عمان برای دفاع از خود و حاکمیتش اشاره کرد. وی گفت: «عمان یک قدرت منطقهای است که با زبان معامله یا وابستگی سخن نمیگوید.»
لیلا العبریه، استاد دانشگاه، اظهار داشت که «عمان با زبان تهدید اداره نمیشود» و کسی که «بر سکوت عمان حساب باز میکند، عظمت و حاکمیت آن را نمیشناسد». وی افزود: «عمان کشوری است که به دنبال صلح و ثبات در منطقه است و از هیچ طرفی در جنگها حمایت نمیکند.»
عمان تسلیم دیکتههای ترامپ و نتانیاهو نمیشود
عبدالله باعبود، استاد متخصص در امور خلیج فارس و روابط بینالملل، اعلام کرد که عمان «رویکرد مسالمتآمیز خود را ادامه خواهد داد» و «تسلیم دیکتههای ترامپ و نتانیاهو نخواهد شد» و «توافقات بیفایده ابراهیم را امضا نخواهد کرد». او همچنین زبان ترامپ را «فحش، بیپروا، خطرناک و غیرقابل قبول» خواند. وی گفت: «ترامپ با استفاده از زبان تهاجمی، سعی در برهم زدن آرامش منطقه دارد.»
محکومیت تهدیدات از سوی سردبیر مجله إشراق
دکتر حمید السعیدی، سردبیر مجله «إشراق»، «تهدیدات تجاوزگرانه و غیرمسئولانه» علیه عمان را محکوم کرد و گفت: «این تهدیدات نقض آشکار قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل متحد است.»
عبدالله السعیدی: ترامپ چهره واقعی خود را نشان داد
عبدالله السعیدی، روزنامهنگار، اظهارات ترامپ را «سقوط رسانهای» از سوی «احمقترین و بیشرمانهترین رهبران جهان» توصیف کرد و گفت: «ترامپ با این اظهارات، چهره واقعی خود را نشان داد.»
