به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استیون ای. کوک، پژوهشگر آمریکایی، در یادداشتی که ۲۶ مه ۲۰۲۶ (۵ خرداد ۱۴۰۵) در نشریه «فارین پالیسی» (Foreign Policy) منتشر شد، استدلال کرد که کاهش یا پایان دادن به کمک‌های نظامی آمریکا به رژیم یاغی صهیونیستی دیگر صرفاً مطالبه‌ای حاشیه‌ای نیست، بلکه به تدریج به موضوعی جدی در فضای سیاسی آمریکا تبدیل شده است.

وی با اشاره به تحولات اخیر در سنای آمریکا نوشت: در ماه آوریل، بیشتر سناتورهای دموکرات با فروش ۲۹۵ میلیون دلار بولدوزر زرهی و ۱۵۱ میلیون دلار بمب‌های یک‌هزار پوندی به رژیم صهیونیستی مخالفت کردند؛ هرچند این فروش در نهایت با حمایت گسترده جمهوری‌خواهان تصویب شد.

به گفته کوک، این رأی‌گیری نشانه یک تغییر محسوس در موضع دموکرات‌ها نسبت به جنگ غزه و سیاست‌های تل‌آویو در کرانه اشغالی باختری است.

این پژوهشگر آمریکایی افزود که از آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، برنی سندرز، سناتور مستقل وابسته به دموکرات‌ها، چهار طرح برای جلوگیری از فروش سلاح آمریکا به رژیم صهیونیستی ارائه کرده و رأی‌گیری ماه آوریل، نخستین بار بود که اکثریت سناتورهای دموکرات با او همراه شدند.

کوک در ادامه یادآور شد که ایده مشروط‌سازی یا کاهش کمک‌های نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی، به قبل از عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و حتی پیش از روی کار آمدن کابینه بنیامین نتانیاهو بازمی‌گردد. وی نوشت که سندرز در رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۰ پیشنهاد کرده بود کمک‌ها به‌گونه‌ای مشروط شود که نتانیاهو به مذاکره با فلسطینیان تن دهد.

استیون ای. کوک با دفاع از پایان دادن به این کمک‌ها نوشت: رژیم صهیونیستی توان مالی آن را دارد که هزینه‌های به اصطلاح دفاعی خود را تأمین کند. از نگاه او، تفاهم‌نامه ۱۰ ساله کمک‌های نظامی آمریکا که قرار است در سال ۲۰۲۸ تمدید و تا ۲۰۳۸ ادامه یابد، باید آخرین مورد از این نوع باشد.

حمایت از پایان کمک‌ها؛ از چپ تا راست

وی به دیدگاه‌های مشابه دیگر چهره‌ها اشاره کرد و نوشت: یوسی بیلین (عضو سابق کنست)، دنیل کورتزر (سفیر پیشین آمریکا در تل‌آویو)، ویکتوریا کوتس و رابرت گرین‌وی (در گزارشی برای بنیاد هریتیج)، دنیل سامت (از مؤسسه امریکن اینترپرایز) و حتی آمیت هالوی (عضو کنست از حزب لیکود) از جمله کسانی هستند که از پایان تدریجی کمک‌ها حمایت کرده‌اند.

کوک تأکید کرد که پایان دادن به کمک‌ها پیامدهایی نیز به همراه دارد. مخالفان کمک‌های نظامی اغلب آن را نوعی بخشش مالی به رژیم صهیونیستی توصیف می‌کنند، اما طبق تفاهم‌نامه موجود، تل‌آویو باید تمام این منابع را در آمریکا هزینه کند؛ موضوعی که از هزاران شغل در صنایع نظامی آمریکا پشتیبانی می‌کند.

وی نوشت: اگر رژیم صهیونیستی دیگر ۳۸ میلیارد دلار طی ۱۰ سال در آمریکا هزینه نکند، احتمال از بین رفتن بخشی از فرصت‌های شغلی وجود دارد.

توقف کمک‌ها بازدارنده نخواهد بود

این نویسنده آمریکایی خاطرنشان کرد که گرچه پایان تدریجی کمک‌ها می‌تواند آمریکا را از مشارکت در تخلفات رژیم صهیونیستی دورتر کند، اما بعید است موجب مهار واقعی تل‌آویو شود. صرف اینکه اسرائیل دیگر بمب‌های یک‌هزار پوندی را از آمریکا نخرد، به این معنا نیست که این رژیم به چنین تسلیحاتی دسترسی نخواهد داشت.

کوک خاطرنشان کرد: هرچه رژیم صهیونیستی بیشتر به سمت خوداتکایی حرکت کند، اهرم فشار واشنگتن کمتر خواهد شد؛ هرچند او اصل این تصور را که آمریکا از اهرم فشار تعیین‌کننده بر تل‌آویو برخوردار است، تا حد زیادی اغراق‌آمیز دانست.

زمان تجدیدنظر در شراکت راهبردی با اسرائیل فرا رسیده است

استیون ای. کوک در این مقاله نتیجه‌گیری کرد که واشنگتن نباید بیش از این هزینه سیاسی، اخلاقی و راهبردی اقدامات رژیم صهیونیستی را بپردازد و زمان آن رسیده است که در شراکت راهبردی با تل‌آویو تجدیدنظر کند.

انتشار این مقاله در حالی صورت می‌گیرد که موج مطالبات برای توقف یا کاهش حمایت‌های نظامی از رژیم صهیونیستی دیگر به جریان‌های چپ‌گرا یا فعالان حامی فلسطین محدود نمانده، بلکه این رویکرد اکنون به عمق ساختار سیاسی آمریکا نفوذ کرده و در داخل حزب دموکرات نیز به یک مطالبه جدی و پررنگ تبدیل شده است.

