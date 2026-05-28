به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از ماهها قبل با فشار سیاسی آمریکا موضوع خلع سلاح مقاومت و انحلال گروه حشدالشعبی در محافل سیاسی و رسانهای مطرح شد. پیش از این «هادی العامری» دبیرکل سازمان بدر عراق اعلام کرده بود که ما این انحلال را نخواهیم پذیرفت، البته العامری این را هم گفته که به «انحصار سلاح در دست حکومت» ایمان دارد، اما این موضوع مشروط به «پایان ماموریت ائتلاف بینالمللی»است.
پشتپرده فشار برای خلع سلاح حشدالشعبی، مثل همیشه اشغالگران آمریکایی حضور دارند و برای تضعیف مقاومت در عراق و تبدیل این کشور به محل تاخت و تاز نظامی از آن بهرهبرداری میکنند.
به اعتقاد مسئولان مقاومت در عراق تا مادامی که نیروهای ائتلاف بینالمللی به سردستگی آمریکا در این کشور هستند، صحبت درباره انحصار سلاح در دست حکومت، خودکشی است.
اما در روزهای اخیر برخی نخبگان عراقی نسبت به وضعیت آینده سیاسی شیعیان در عراق و حشدالشعبی اظهار نگرانی کردهاند. تحریمها و تهدیدهای روزافزون آمریکایی و صهیونیستی علیه سران مقاومت از یکسو و تلاش برای توسعه اشغالگری آمریکایی اسرائیلی در عراق حامیان مقاومت عراق را نگران کرده است.
در این میان «مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر عراق نیز روز جمعه در بیانیهای غیرمنتظره از پیوستن گروه سرایا السلام به دولت خبر داد و گفت: سرایا السلام به دولت که مسئول تشکلات نظامی است میپیوندد.
وی در ادامه این بیانیه تأکید کرد که بخشهای غیرنظامی وابسته به سرایا السلام باید به «البنیان المرصوص» بپیوندند، بدون اینکه هیچ مقر، اسلحه، لباس، نشانی یا هر چیز دیگری داشته باشند.
در این راستا «علی فالح الزیدی»، نخست وزیر عراق از تصمیم مقتدی صدر برای پیوستن سرایا السلام به نهادهای دولت استقبال کرد و از سایر گروههای عراقی خواست که چنین اقدامی اتخاذ کنند و تحت نظر دولت و موسسات آن فعالیت داشته باشند.
وی گفت: اصل این است که دولت تنها طرفی است که باید سلاح را در دست داشته باشد.
حال این سوال برای حامیان محور مقاومت مطرح میشود که با وجود استمرار حضور اشغالگران آمریکایی و اروپایی در خاک عراق خلع سلاح مقاومت با چه پشتوانه و ضمانتی در راستای حفظ استقلال عراق انجام میشود؟
برخی از طرفهای اروپایی نیز در روزهای اخیر با طرح شبهاتی موضوع خلع سلاح مقاومت را مطرح کردند. «عرفان صدیق»، سفیر انگلیس در بغداد در یک گفتوگوی تلویزیونی خطاب به یک مجری در بخشی از اظهاراتش مدعی شده که در عراق اساسا اشغالگری وجود ندارد که مجوز مقاومت را صادر کند.
اما رسانه نجباء با طرح چند موضوع ساده به ادعای دروغین سفیر انگلیس در بغداد پاسخ داد:
حضور نظامی آمریکا: برخلاف ادعای سفیر انگلیس، هماکنون حدود ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ سرباز آمریکایی در پایگاههایی مثل «الحریر» (در اربیل)، «تاجی» و «ویکتوری» مستقر هستند. نیروهای ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا نیز علیرغم وعدههای خروج همچنان فعالاند.
اشغال اقتصادی و مالی: درآمدهای نفتی عراق همچنان مستقیماً به بانک مرکزی آمریکا واریز میشود و واشنگتن با هماهنگی شورای امنیت آن را قطرهچکانی در اختیار بغداد میگذارد. در چنین وضعیتی، دولت عراق عملاً توان پیگیری حقوقی از آمریکا را ندارد.
پایگاههای نظامی و لجستیک: افزون بر پایگاههای آمریکایی، نیروهایی از فرانسه و ایتالیا نیز در اربیل حضور دارند. تجهیزات سنگین آمریکا از «عینالاسد» به «الحریر» منتقل شده و پایگاههای «بلد»، «القیاره» و «الحبانیه» همچنان میزبان نظامیان خارجی است.
آسمان عراق در اشغال کامل: حریم هوایی عراق کاملاً در اختیار آمریکاست. در تجاوز اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران، جنگندههای اسرائیلی بدون هیچ مانعی از آسمان عراق برای حمله عبور کردند. حملات هوایی به پایگاههای غرب عراق نیز بدون واکنش پدافندی صورت گرفت و سازمان هواپیمایی عراق ناچار شد حریم هوایی را برای مدتی بسته اعلام کند.
مقاومت واکنشی به اشغال هیبریدی: از آغاز جنگ اخیر، گروههای مقاومت عراق بیش از ۶۰۰ حمله علیه منافع آمریکا در این کشور انجام دادهاند. پارلمان عراق نیز قطعنامههایی برای اخراج تمام نیروهای خارجی تصویب کرده که هنوز اجرایی نشده است. این واقعیتها نشان میدهد که مقاومت در برابر اشغال، نه تنها مجوز قانونی دارد، بلکه ریشه در حضور نظامی و کنترل همهجانبه و ترکیبی آمریکا بر عراق دارد.
..............
پایان پیام
نظر شما