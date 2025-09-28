  1. صفحه اصلی
پیام زندانیان بحرین در نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله

۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۵
جمعی از اسیران بحرینی در زندان مرکزی «جو» در پیامی به مناسبت اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله تاکید کردند که در راه سید مقاومت گام برداشته و از آرمان مقاومت و فلسطین دست نخواهند کشید.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ

متن این پیام به شرح زیر است:

سالگرد نخست شهادت سیدِ شهدای امت، سید مقاومت، سید حسن نصرالله، بر ما می‌گذرد و ما که درون زندان‌های ستمگران هستیم، عهد و وفاداری خود را نسبت به او و حزب الله پیروز و جبهه محور مقاومت و به‌ویژه فرمانده این جبهه، امام خامنه‌ای تجدید می‌کنیم.

راهی که سید مقاومت با خون و جانش ترسیم کرد، بوده و خواهد ماند چراغ و مسیری که تمامی آزادگان جهان که در کنار محرومان می‌ایستند و در برابر استکبار جهانی مقابله می‌کنند، از آن عبور خواهند کرد. سید ما هنوز الهام‌بخش ماست و ما را با ارزش‌های بلند اسلامی تغذیه می‌کند و با وجود شهادت او، این ارزش‌ها را در حال رشد و گسترش می‌بینیم.

جبهه استکبار نخواهد توانست شکوه و اثر او را محو کند و آنچه رژیم‌های همسایه و از جمله رژیم بحرین در مقابله با مسیر سید ما انجام می‌دهند، جز خسران و ننگ چیزی برای آن‌ها به بار نخواهد آورد.

مردم بحرین ـ مردان و زنان، پیر و جوان ـ و از جمله اسیران آزاده‌اش، بر عهد خویش پایدارند؛ و تا وقتی که لازم باشد در این مسیر خواهند بود.

ما در راه تو ای نصرالله گام خواهیم برداشت و از فلسطین و از مردم و مقدسات فلسطین دست نخواهیم کشید.
 
 
