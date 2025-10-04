معرفی یاران امام زمان(ع) توسط امام صادق(ع)

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: منبع این روایت کجا است و آیا سند آن صحیح و قابل پذیرش است؟ ابوبصیر گفت: خدمت امام صادق(ع) بودم و مردی از خراسان هم حضور داشت. حضرت به زبانی صحبت می‌کرد که من آن‌را نمی‌فهمیدم. بعد چیزی گفت که فهمیدم و شنیدم که امام(ع) فرمود: با پا به زمین بزن. ناگاه دیدم در دو طرف، اسب‌سوارانی هستند که گردن روی قربوس زین نهاده‌اند. امام صادق فرمود: اینها از اصحاب قائم هستند.

بر اساس تعدادی از روایات، امام مهدی(عج) از اقوام و مناطق گوناگون، ‌ سربازانی دارد که هنگام ظهور آماده خدمت در رکاب ‌حضرتشان می‌باشند.

روایتی که در پرسش از امام صادق‌(ع) نقل شد، یکی از همین روایات است که در کتاب اختصاص منتسب به شیخ مفید نقل شده است. [۱]

البته در مورد بررسی سندی این روایت باید گفت؛ علاوه بر قطعی‌ نبودن انتساب این کتاب به شیخ مفید، سه راوی در سلسله سند این روایت وجود دارند که پذیرش آن‌را با مشکل مواجه می‌کند:

«جعفر بن محمد بن مالک» که بر اساس گزارش‌ اندیشمندان دانش رجال، چیزهای عجیبی در مورد امام زمان(عج) نقل می‌کرد؛ لذا برخی از علما احادیث او را نمی‌پذیرفتند. [۲] همچنین گفته شده است وی فردی دروغ‌گو بود و علاوه بر این‌که از افراد ضعیف و مجهول حدیث نقل می‌کرد، خود نیز به جعل حدیث می‌پرداخت. [۳] «احمد بن مؤدب» و «محمد بن عمار شعرانی» که در کتاب‌های رجالی، شرح حالی از آنان وجود ندارد؛ از این‌رو به عنوان افرادی ناشناس ارزیابی می‌شوند.

به هر حال حتی، اگر روایت را بپذیریم، مرادش می‌تواند آن باشد که در هر زمان و در هر منطقه‌ای ممکن است افرادی وجود داشته باشند که در صورت ظهور امام(ع) در صف یاران حضرتشان قرار گیرند.

